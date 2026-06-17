トーア紡コーポレーション、投資有価証券売却益2億8400万円を計上へ

■保有資産の効率化で上場株式1銘柄を売却、12月期第2四半期に反映へ

トーア紡コーポレーション<3204>(東証スタンダード)は6月16日、投資有価証券売却益の特別利益計上と、自己株式取得の終了を発表した。同社は保有資産の効率化を目的に、保有する上場株式1銘柄を売却し、令和8年1月から6月までに2億8400万円の売却益が発生した。

同売却益は、令和8年12月期第2四半期連結決算で特別利益に計上する予定である。このうち1億7700万円は第1四半期までに計上済み。当期業績予想については、他の要因も含めて精査中で、開示の必要が生じた場合は確定次第、速やかに公表するとした。

■自己株式は累計20万株を取得、取得価額は1億230万8200円

あわせて、3月27日の取締役会決議に基づく自己株式取得も終了した。6月1日から6月15日までに普通株式6万3800株を3237万1200円で市場買付けし、累計では上限と同じ20万株を取得した。取得価額の総額は1億230万8200円となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

・Ｗ杯熱狂がＪリーグを動かす、秋春制移行でサッカー関連株に再評価余地（2026/6/5）

・〖株式市場特集〗Ｊリーグ関連株、筆頭株主株と命名権銘柄に注目、Ｗ杯機運で物色広がる（2026/6/1）

