エコミック、5カ年中期経営計画を策定、2031年3月期に連結売上高70億円へ

■バックオフィス業務の高度化・自動化を推進、BPaaS業界のリーディングカンパニーを目指す

エコミック<3802>(東証スタンダード)は6月16日、2027年3月期から2031年3月期までの5カ年を対象とする中期経営計画を策定したと発表した。2031年Visionに「BPaaS生産革命」を掲げ、バックオフィス業務の高度な効率化・自動化を推進し、限られた人材でも高い生産性を実現する取り組みを進める。

同社は、既存事業の拡大・深化、新規事業の創出、戦略的M&Aを成長の柱と位置付ける。給与計算BPOを起点に、人事関連のAI・SaaSとの融合を進め、バックオフィス業務の総合ソリューションプロバイダーへの事業領域拡大を目指す。

2031年3月期の目標は連結売上高70億円、売上高成長率25%、営業利益率10%。成長と収益性の両立を示す指標として「SP35」を掲げた。株主還元では、2027年3月期からDOE4%以上を目標とし、持続的成長に向けた事業投資と積極的かつ安定的な配当の両立を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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