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前日に動いた銘柄 part1岡本硝子、JX金属、メイコーなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1岡本硝子、JX金属、メイコーなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
岡本硝子＜7746＞ 897 +150
国内自動車メーカーのプレステージ・ブランドに採用。
プロレド＜7034＞ 350 -20
上期営業利益73.6％減。
ジーデップアドバンス＜5885＞ 2838 +244
26年5月期業績と配当見込みを上方修正。
ギフトHD＜9279＞ 4025 -170
業績予想上方修正だが材料出尽くし感も。
犬猫生活＜556A＞ 2680 -700
27年4月期純利益5.6％減予想。
笑美面＜9237＞ 712 +100
上期営業利益が16.6％増の0.34億円と第1四半期の1.09億円の赤字から
黒字に転じ15日ストップ高。16日も買い人気。
JX金属＜5016＞ 4466 +700
光通信の半導体材料増産報道が伝わる。
メイコー＜6787＞ 34850 +4450
AI関連では相対的に戻り鈍かったが。
パーク24＜4666＞ 2162.5 +298
市場予想に反して通期業績予想を上方修正。
三井ハイテック＜6966＞ 1108 +150
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
ジェイ・エス・ビー＜3480＞ 8980 +1050
TOB価格9000円にサヤ寄せが続く。
日東紡績＜3110＞ 21390 +2230
JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。
フィックスターズ＜3687＞ 2333 +206
突っ込み警戒感からの自律反発へ。
ラサ工業＜4022＞ 2313 +143
リバウンドの動きが一段と強まる形にも。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2901 +162
米ボーイングの株価上昇など手掛かりにも。
SWCC＜5805＞ 13740 +920
SBI証券では投資判断を格上げ。
フジクラ＜5803＞ 4738 +392
AI関連の中心銘柄として見直し買い。
テスホールディングス＜5074＞ 912 +44
東京センチュリーと大型系統用蓄電池事業を本格始動と。
住友電気工業＜5802＞ 12320 +790
16日は電線大手に買いが先行。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4930 +200
半導体製造装置では短期的な出遅れ感意識。
三井金属<5706> 48500 +3810
SBI証券やみずほ証券で目標株価引き上げ。
住友ファーマ<4506> 1487 +68.5
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
古河電気工業<5801> 46130 +2160
大手電線株に16日は資金が向かう。
カナデビア<7004> 1437 +74
下水汚泥から水素の商用レベル実証と。
テクセンドフォトマスク<429A> 4195 +125
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
川崎重工業<7012> 3031 +125.5
16日は重工大手に資金向かう。
TOKYO BASE<3415> 336 -37
第1四半期2ケタ増益もコンセンサスはやや下振れ。
プレス工業<7246> 786 -49
東海東京証券では投資判断を格下げ。《CS》
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