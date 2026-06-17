*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1岡本硝子、JX金属、メイコーなど

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

岡本硝子＜7746＞ 897 +150

国内自動車メーカーのプレステージ・ブランドに採用。

プロレド＜7034＞ 350 -20

上期営業利益73.6％減。

ジーデップアドバンス＜5885＞ 2838 +244

26年5月期業績と配当見込みを上方修正。

ギフトHD＜9279＞ 4025 -170

業績予想上方修正だが材料出尽くし感も。

犬猫生活＜556A＞ 2680 -700

27年4月期純利益5.6％減予想。

笑美面＜9237＞ 712 +100

上期営業利益が16.6％増の0.34億円と第1四半期の1.09億円の赤字から

黒字に転じ15日ストップ高。16日も買い人気。

JX金属＜5016＞ 4466 +700

光通信の半導体材料増産報道が伝わる。

メイコー＜6787＞ 34850 +4450

AI関連では相対的に戻り鈍かったが。

パーク24＜4666＞ 2162.5 +298

市場予想に反して通期業績予想を上方修正。

三井ハイテック＜6966＞ 1108 +150

シティグループ証券では目標株価を引き上げ。

ジェイ・エス・ビー＜3480＞ 8980 +1050

TOB価格9000円にサヤ寄せが続く。

日東紡績＜3110＞ 21390 +2230

JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。

フィックスターズ＜3687＞ 2333 +206

突っ込み警戒感からの自律反発へ。

ラサ工業＜4022＞ 2313 +143

リバウンドの動きが一段と強まる形にも。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2901 +162

米ボーイングの株価上昇など手掛かりにも。

SWCC＜5805＞ 13740 +920

SBI証券では投資判断を格上げ。

フジクラ＜5803＞ 4738 +392

AI関連の中心銘柄として見直し買い。

テスホールディングス＜5074＞ 912 +44

東京センチュリーと大型系統用蓄電池事業を本格始動と。

住友電気工業＜5802＞ 12320 +790

16日は電線大手に買いが先行。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4930 +200

半導体製造装置では短期的な出遅れ感意識。

三井金属<5706> 48500 +3810

SBI証券やみずほ証券で目標株価引き上げ。

住友ファーマ<4506> 1487 +68.5

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

古河電気工業<5801> 46130 +2160

大手電線株に16日は資金が向かう。

カナデビア<7004> 1437 +74

下水汚泥から水素の商用レベル実証と。

テクセンドフォトマスク<429A> 4195 +125

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

川崎重工業<7012> 3031 +125.5

16日は重工大手に資金向かう。

TOKYO BASE<3415> 336 -37

第1四半期2ケタ増益もコンセンサスはやや下振れ。

プレス工業<7246> 786 -49

東海東京証券では投資判断を格下げ。《CS》