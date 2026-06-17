SRSホールディングス、株主優待制度を拡充、100株以上を対象に追加

■500株以上1,000株未満には年間12,000円相当を贈呈

SRSホールディングス<8163>(東証プライム)は6月16日、株主優待制度の変更(拡充)を発表した。同社は同日開催の取締役会で、株主優待制度の対象となる保有株式数を引き下げることを決議した。

変更後は、100株以上500株未満を保有する株主に年間2,000円分相当、500株以上1,000株未満を保有する株主に年間12,000円相当の株主優待券を贈呈する。3月末日基準ではそれぞれ6月下旬、9月末日基準では12月中旬に発送する。

1,000株以上を保有する株主については贈呈額の変更はなく、3月末日、9月末日を基準に各12,000円分を贈呈する。新制度は、2026年9月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主から適用する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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