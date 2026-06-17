キャリアデザインセンターが増配、前回予想130円から30円増、前期実績比では60円増配

■第3四半期累計の最高益見通し受け配当予想を上方修正

キャリアデザインセンター<2410>(東証プライム)は6月16日、2026年9月期の配当予想を修正し、増配を決議したと発表した。期末配当は前回予想の1株当たり130円から160円に引き上げる。内訳は普通配当140円、特別配当20円である。

同社は株主還元を重要課題と位置付け、普通配当のみで配当性向50%以上を目安としている。期初の配当予想は1株当たり125円だったが、上半期業績が予想を上回ったことから4月30日に130円へ増配。その後も業績は堅調に推移し、2026年9月期第3四半期累計期間は売上高、各段階利益ともに過去最高を更新する見込みとなった。

今回、業績動向を踏まえて普通配当を10円増額し140円としたうえで、株主への感謝を示すため20円の特別配当を実施する。前期実績の1株当たり100円からは60円の増配となる。同社は今後も業績と資本効率の向上、持続的な株主還元の強化に取り組む方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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