アイキューブドシステムズ、2026年6月期配当予想を2円増配

■普通配当36円に記念配当2円を加え年間38円を予定

アイキューブドシステムズ<4495>(東証グロース)は6月16日、2026年6月期の配当予想を修正し、上場5周年記念配当を実施する予定と発表した。2025年12月11日に公表した配当予想を見直し、期末配当予想を1株当たり18円から20円へ2円増配する。

同社は2025年7月15日に上場5周年を迎えた。継続的な事業成長を支えた株主や関係者への感謝を示すため、2026年6月期の期末配当において、普通配当18円に加え、1株当たり2円の記念配当を実施する予定である。

これにより、2026年6月期の1株当たり年間配当は、中間配当18円と期末配当20円を合わせて38円となる見通し。年間配当の内訳は普通配当36円、記念配当2円となり、前回予想の年間36円から2円増配となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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