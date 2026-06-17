ステムリム、レダセムチドの脂肪肝・NASH用途特許がロシアで登録へ

■塩野義製薬へ導出済みの開発品、S-005151の用途特許

ステムリム<4599>(東証グロース)は6月16日、再生誘導医薬開発品レダセムチド(HMGB1断片ペプチド)を利用した、脂肪肝及び非アルコール性脂肪肝炎に対する新規治療に係る用途特許がロシアで登録されることになったと発表した。レダセムチドは、同社から塩野義製薬<4507>(東証プライム)へ導出済みのペプチド医薬で、開発コードはS-005151である。

発明の名称は「脂肪肝及び非アルコール性脂肪肝炎の治療薬」。出願地域はロシア、出願番号は2024111536、登録(公告)番号は未定。出願人はステムリム、国立大学法人大阪大学、国立大学法人新潟大学である。同特許は、開発が進むレダセムチドの適応範囲拡大を目的とし、ロシアでの治療薬開発の可能性を担保するものとみている。

脂肪肝は肝臓に脂肪が過剰に蓄積する病気で、多くは自覚症状がなく生活習慣病と関連する。非アルコール性脂肪肝炎(NASH)は炎症や線維化を伴い、肝硬変や肝がんに至る危険がある。肥満や糖尿病の増加に伴い患者数増加が予測される一方、現時点で有効な薬物治療はなく、食事・運動療法が中心である。同件による2026年7月期通期業績への影響はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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