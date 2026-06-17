うるる、5月度NJSSのMRRは18.1%増、3億3290万円に拡大

■2027年3月期5月度、サブスク・リカーリング売上が伸長

うるる<3979>(東証グロース)は6月16日、2026年5月度の月次IRレポート(NJSS月次情報含む)を発表した。同社は「労働力不足を解決し人と企業を豊かに」を掲げ、クラウドワーカー活用、BPO、クラウドソーシングなどを展開する企業。主力の入札情報速報サービス「NJSS」は、官公庁・自治体の入札情報や落札情報を提供する。

2027年3月期の5月度NJSSのMRR(月次経常収益)は3億3290万1000円となり、前年同月の2億8182万8000円から18.1%増となった。4月度は3億2779万1000円で17.9%増となっており、期初から2カ月連続で前年同月を上回った。

同社は5月に、2026年3月期通期決算、連結業績予想と実績値との差異および配当予想の修正(増配)、報告セグメントの変更などを開示した。5月26日には剰余金の配当と自己株式取得に係る事項も発表。OurPhotoのサービス開始10周年、TSKaigi2026登壇、WEB300 FORUM登壇などの情報発信も行った。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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