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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米小売売上高、米FOMCが政策金利発表など

2026年6月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米小売売上高、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　貿易収支(5月)　-5596億円　2993億円
08:50　輸出(5月)　16.7％　14.8％
08:50　輸入(5月)　124.％　9.8％
08:50　コア機械受注(4月)　1.5％　-9.4％
14:00　全国地方銀行協会会長が会見
16:15　訪日外客数(5月)　　369.22万人


＜海外＞
15:00　英・消費者物価コア指数(5月)　　2.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.45％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月)　2.5％　2.5％
21:00　ブ・経済活動(4月)　　-0.67％
21:30　米・小売売上高(5月)　0.4％　0.5％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(5月)　　1.4％
23:00　米・企業在庫(4月)　0.5％　0.9％
25:00　露・GDP(1-3月)　　-0.2％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　3.75％　3.75％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　14.25％　14.50％


米・FOMC終了後、ウォーシュ連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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