関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米小売売上高、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米小売売上高、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 貿易収支(5月) -5596億円 2993億円
08:50 輸出(5月) 16.7％ 14.8％
08:50 輸入(5月) 124.％ 9.8％
08:50 コア機械受注(4月) 1.5％ -9.4％
14:00 全国地方銀行協会会長が会見
16:15 訪日外客数(5月) 369.22万人
＜海外＞
15:00 英・消費者物価コア指数(5月) 2.5％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.45％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月) 2.5％ 2.5％
21:00 ブ・経済活動(4月) -0.67％
21:30 米・小売売上高(5月) 0.4％ 0.5％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(5月) 1.4％
23:00 米・企業在庫(4月) 0.5％ 0.9％
25:00 露・GDP(1-3月) -0.2％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 3.75％ 3.75％
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 14.25％ 14.50％
米・FOMC終了後、ウォーシュ連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク