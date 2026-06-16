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東証グロ－ス指数は小幅反発、物色の矛先は東証プライムの一角に向かう
*16:53JST 東証グロ－ス指数は小幅反発、物色の矛先は東証プライムの一角に向かう
東証グロース市場指数 915.99 ＋1.11／出来高 3億8878万株／売買代金 2272億円東証グロース市場250指数 714.31 ＋1.31／出来高 2億604万株／売買代金 1560億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅反発。値上がり銘柄数は203、値下がり銘柄数は339、変わらずは45。
前日15日の米株式市場でダウ平均は3日続伸。イラン和平の暫定合意でトランプ大統領が19日の署名と同時にホルムズ海峡が完全に再開されると発言。原油価格が下落し、相場は続伸。ダウは過去最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場はやや買いが優勢だが上値は重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.91％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日までの2営業日で日経平均が5100円上昇し最高値を更新する一方で、東証グロース市場指数は昨日1.39％下落するなど新興市場の出遅れ感が強まっており、今日は出遅れ修正狙いの買いが入りやすかった。さらに、東証グロース市場指数は今年2月以降は910pt近辺の水準が下値支持帯として意識されており、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場ではハイテク株比率が高いナスダック総合指数が3.07％高と大幅に上昇したことから、今日も東証プライムの主力半導体関連株の一角が物色され、新興市場への資金流入は限定的だった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表に加え、夕方には内田日銀副総裁の記者会見が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。こうした強弱材料が混在し、今日の東証グロース市場指数はプラス圏で推移する時間が長かったが、上値は重い展開だった。なお、日銀金融政策決定会合で政策金利の引き上げが決定されたが、新興市場の反応は限定的だった。
個別では、26年5月利益見込みを上方修正し株主優待制度の拡充も発表したD&Mカンパニー＜189A＞、ウクライナ拠点の固定翼型無人航空システムメーカーであるベソマー社と合弁会社設立に向けた準備を開始すると発表したテラドローン＜278A＞、上期営業利益が16.6％増の0.34億円と第1四半期の1.09億円の赤字から黒字に転じ前日ストップ高の買い人気が継続した笑美面＜9237＞、前日ストップ高の買い人気が継続したスマイルHD＜7084＞が上げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、フルッタ＜2586＞、イメージ情＜3803＞などが顔を出した。
一方、上期営業損益が1.88億円の赤字と第1四半期の1.64億円の赤字から赤字幅が拡大したクラシコ＜442A＞、27年4月期純利益が5.6％減予想と発表した犬猫生活＜556A＞、引き続き26年10月期業績予想の下方修正が嫌気されたファンディーノ＜462A＞、26年7月期業績予想を上方修正し前日人気化し本日は売り優勢となったリッジアイ＜5572＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やアストロスケール＜186A＞が下落。値下がり率上位には、旅工房＜6548＞、Chordia＜190A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7084|スマイルＨＤ | 2837| 498| 21.29|
2| 278A|テラドローン | 8750| 1500| 20.69|
3| 2586|フルッタ | 113| 19| 20.21|
4| 3803|イメージ情 | 485| 80| 19.75|
5| 485A|パワーエックス | 2791| 406| 17.02|
6| 4179|ジーネクスト | 700| 100| 16.67|
7| 9237|笑美面 | 712| 100| 16.34|
8| 215A|タイミー | 1428| 155| 12.18|
9| 6597|ＨＰＣシス | 4765| 500| 11.72|
10| 554A|バトンズ | 1337| 138| 11.51|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6548|旅工房 | 107| -29| -21.32|
2| 190A|Ｃｈｏｒｄｉａ | 71| -19| -21.11|
3| 556A|犬猫生活 | 2680| -700| -20.71|
4| 9256|サクシード | 2140| -500| -18.94|
5| 442A|クラシコ | 1155| -217| -15.82|
6| 3070|ジェリービーンズＧ | 62| -9| -12.68|
7| 9331|キャスター | 1041| -145| -12.23|
8| 460A|ＢＲＡＮＵ | 778| -107| -12.09|
9| 462A|ファンディーノ | 286| -36| -11.18|
10| 196A|ＭＦＳ | 255| -29| -10.21|《SK》
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