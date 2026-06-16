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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続伸、アドバンテストやキオクシアHDが2銘柄で約311円分押し上げ

2026年6月16日 16:48

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記事提供元：フィスコ

*16:48JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続伸、アドバンテストやキオクシアHDが2銘柄で約311円分押し上げ
16日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり78銘柄、値下がり144銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日15日の米国株式市場は続伸。イラン和平の暫定合意を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領は19日の署名と同時にホルムズ海峡が完全に再開されると発言、原油価格が下落しインフレ懸念も後退、相場は続伸した。終日堅調に推移し、ダウは過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は4日ぶり反落して取引を開始した。前日の米株高や原油安は支援材料となったものの、前日に急騰した反動から利益確定売りが先行した。先週末12日と昨日の2営業日で日経平均が5100円上昇していることから、短期的な過熱感が意識されて株価の重しとなった。ただ、朝方にはプラス圏に浮上する場面も見られ、後場始めには取引時間中には初の7万円台をつける場面もあった。日銀は4会合ぶりの利上げを発表、31年ぶりに政策金利は1％に到達した。想定通りの発表を受けて、目先の主要イベントを通過した安心感から買いが強まった。

大引けの日経平均は前営業日比87.00円高の69404.50円となった。東証プライム市場の売買高は22億8101万株、売買代金は11兆9079億円だった。業種別では、非鉄金属、その他金融業、空運業などが上昇した一方で、鉱業、卸売業、建設業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は28％、対して値下がり銘柄は68％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約222円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、フジクラ＜5803＞、ファーストリテ＜9983＞、村田製＜6981＞、太陽誘電＜6976＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約191円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　69404.50(+87.00)

値上がり銘柄数 78(寄与度+697.91)
値下がり銘柄数 144(寄与度-610.91)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 30340　 920　222.05
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 94720　 3810　 89.40
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4738　 392　 78.84
＜9983＞　ファーストリテ　　　 81950　 870　 69.99
＜6981＞　村田製作所　　　　　 10530　 470　 37.81
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 20190　 905　 30.34
＜5802＞　住友電気工業　　　　 12320　 790　 26.48
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 48500　 3810　 12.77
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7523　 95　 9.55
＜6954＞　ファナック　　　　　　7400　 56　 9.39
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 23590　 230　 7.71
＜7741＞　HOYA　　　　　　 27065　 435　 7.29
＜5801＞　古河電気工業　　　　 46130　 2160　 7.24
<6506>　安川電機　　　　　　　6845　 190　 6.37
<2802>　味の素　　　　　　　　5146　 86　 5.77
<7011>　三菱重工業　　　　　　3810　 151　 5.06
<6479>　ミネベアミツミ　　　　4618　 142　 4.76
<8591>　オリックス　　　　　　6305　 135　 4.53
<4578>　大塚HD　　　　　　　 10360　 130　 4.36
<5333>　NGK　　　　　　　　6747　 112　 3.75

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 70860　 -1900 -191.08
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3802　 -104　-52.29
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 7102　 -37　-29.77
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 81550　 -3700　-24.81
＜6920＞　レーザーテック　　　 46570　 -1730　-23.20
＜4062＞　イビデン　　　　　　 22445　 -305　-20.45
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7454　 -110　-18.44
<6971>　京セラ　　　　　　　　3777　 -60　-16.09
<8058>　三菱商事　　　　　　　4595　 -133　-13.38
<7203>　トヨタ自動車　　　　2847.5　 -55　 -9.22
<8031>　三井物産　　　　　　　4703　 -135　 -9.05
<8015>　豊田通商　　　　　　　6416　 -89　 -8.95
<8830>　住友不動産　　　　　　3552　 -133　 -8.92
<8001>　伊藤忠商事　　　　　1859.5　 -47.5　 -7.96
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3275　 -45　 -7.54
<6963>　ローム　　　　　　　　5069　 -188　 -6.30
<4901>　富士フイルム　　　　　3379　 -60　 -6.03
<5713>　住友金属鉱山　　　　　8863　 -337　 -5.65
<6301>　小松製作所　　　　　　6650　 -167　 -5.60
<1802>　大林組　　　　　　　　3178　 -149　 -4.99《CS》

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