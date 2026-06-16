*16:48JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続伸、アドバンテストやキオクシアHDが2銘柄で約311円分押し上げ

16日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり78銘柄、値下がり144銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日15日の米国株式市場は続伸。イラン和平の暫定合意を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領は19日の署名と同時にホルムズ海峡が完全に再開されると発言、原油価格が下落しインフレ懸念も後退、相場は続伸した。終日堅調に推移し、ダウは過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は4日ぶり反落して取引を開始した。前日の米株高や原油安は支援材料となったものの、前日に急騰した反動から利益確定売りが先行した。先週末12日と昨日の2営業日で日経平均が5100円上昇していることから、短期的な過熱感が意識されて株価の重しとなった。ただ、朝方にはプラス圏に浮上する場面も見られ、後場始めには取引時間中には初の7万円台をつける場面もあった。日銀は4会合ぶりの利上げを発表、31年ぶりに政策金利は1％に到達した。想定通りの発表を受けて、目先の主要イベントを通過した安心感から買いが強まった。

大引けの日経平均は前営業日比87.00円高の69404.50円となった。東証プライム市場の売買高は22億8101万株、売買代金は11兆9079億円だった。業種別では、非鉄金属、その他金融業、空運業などが上昇した一方で、鉱業、卸売業、建設業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は28％、対して値下がり銘柄は68％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約222円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、フジクラ＜5803＞、ファーストリテ＜9983＞、村田製＜6981＞、太陽誘電＜6976＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約191円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 69404.50(+87.00)

値上がり銘柄数 78(寄与度+697.91)

値下がり銘柄数 144(寄与度-610.91)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 30340 920 222.05

＜285A＞ キオクシアHD 94720 3810 89.40

＜5803＞ フジクラ 4738 392 78.84

＜9983＞ ファーストリテ 81950 870 69.99

＜6981＞ 村田製作所 10530 470 37.81

＜6976＞ 太陽誘電 20190 905 30.34

＜5802＞ 住友電気工業 12320 790 26.48

＜5706＞ 三井金属鉱業 48500 3810 12.77

＜4519＞ 中外製薬 7523 95 9.55

＜6954＞ ファナック 7400 56 9.39

＜6367＞ ダイキン工業 23590 230 7.71

＜7741＞ HOYA 27065 435 7.29

＜5801＞ 古河電気工業 46130 2160 7.24

<6506> 安川電機 6845 190 6.37

<2802> 味の素 5146 86 5.77

<7011> 三菱重工業 3810 151 5.06

<6479> ミネベアミツミ 4618 142 4.76

<8591> オリックス 6305 135 4.53

<4578> 大塚HD 10360 130 4.36

<5333> NGK 6747 112 3.75

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 70860 -1900 -191.08

＜6762＞ TDK 3802 -104 -52.29

＜9984＞ ソフトバンクG 7102 -37 -29.77

＜6146＞ ディスコ 81550 -3700 -24.81

＜6920＞ レーザーテック 46570 -1730 -23.20

＜4062＞ イビデン 22445 -305 -20.45

＜4063＞ 信越化 7454 -110 -18.44

<6971> 京セラ 3777 -60 -16.09

<8058> 三菱商事 4595 -133 -13.38

<7203> トヨタ自動車 2847.5 -55 -9.22

<8031> 三井物産 4703 -135 -9.05

<8015> 豊田通商 6416 -89 -8.95

<8830> 住友不動産 3552 -133 -8.92

<8001> 伊藤忠商事 1859.5 -47.5 -7.96

<6758> ソニーG 3275 -45 -7.54

<6963> ローム 5069 -188 -6.30

<4901> 富士フイルム 3379 -60 -6.03

<5713> 住友金属鉱山 8863 -337 -5.65

<6301> 小松製作所 6650 -167 -5.60

<1802> 大林組 3178 -149 -4.99《CS》