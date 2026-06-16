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出来高変化率ランキング（14時台）～パーク24、J．S．Bなどがランクイン

2026年6月16日 14:51

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記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～パーク24、J．S．Bなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月16日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3480＞ J．S．B．　　　 1991400 　588690.2　 343.34% 0.1324%
＜281A＞ インフォメティス　　2903200 　112562.12　 317.94% 0.0662%
＜4839＞ WOWOW　　　　　525700 　65349　 240.69% -0.0451%
＜556A＞ 犬猫生活　　　　　　321200 　140466.18　 188.92% -0.2068%
＜218A＞ リベラウェア　　　　1936200 　301028.62　 171.57% 0.0514%
＜4666＞ パーク24　　　　　4901000 　2094129.11　 170.76% 0.1491%
＜2315＞ CAICAD　　　　13733400 　169113.42　 165.24% 0.0714%
＜5136＞ tripla　　　　402200 　112775.98　 165.02% -0.0274%
＜2586＞ フルッタフルッタ　　7231400 　151797.86　 164.55% 0.2021%
＜6634＞ JNG　　　　　　　8339100 　111192.52　 164.37% 0.309%
＜6798＞ SMK　　　　　　　52400 　39750.7　 161.52% -0.046%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　5095500 　879579.62　 155.78% 0.1619%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　335700 　101550.1　 136.68% 0.0137%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　　98800 　46834.7　 135.77% 0.096%
＜456A＞ ヒューマンメイト　　1995500 　918200.9　 133.53% -0.142%
＜190A＞ Chordia　　　5224600 　101747.58　 132.89% -0.1777%
＜286A＞ ユカリア　　　　　　150500 　29487.5　 130.89% 0.1033%
＜7138＞ TORICO　　　　522300 　22414.94　 123.58% -0.008%
＜6627＞ テラプロ　　　　　　284500 　1075878.2　 120.39% 0.1294%
＜7094＞ NexTone　　　157200 　79962.28　 118.88% 0.0125%
<3415> トウキョベース　　　2347500 　241888　 115.62% -0.1018%
<1397> SMDAM225　　3226 　87638.462　 100.23% 0.0037%
<3565> アセンテック　　　　831600 　146650.64　 94.81% 0.0148%
<6327> 北川精機　　　　　　1024400 　1702743.26　 89.61% 0.1869%
<2515> NF外REIT　　　37896 　24518.038　 86.97% -0.0064%
<9279> ギフトHD　　　　　266400 　452648.1　 85.11% -0.0297%
<7246> プレス工　　　　　　672400 　236724.3　 84.22% -0.0538%
<3992> ニーズウェル　　　　195400 　36634.16　 82.04% 0.005%
<6907> ジオマテック　　　　82300 　22558.66　 77.85% 0.0912%
<4031> 片倉コープ　　　　　106100 　48988.5　 77.72% -0.041%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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