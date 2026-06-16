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出来高変化率ランキング（14時台）～パーク24、J．S．Bなどがランクイン
*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～パーク24、J．S．Bなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月16日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3480＞ J．S．B． 1991400 588690.2 343.34% 0.1324%
＜281A＞ インフォメティス 2903200 112562.12 317.94% 0.0662%
＜4839＞ WOWOW 525700 65349 240.69% -0.0451%
＜556A＞ 犬猫生活 321200 140466.18 188.92% -0.2068%
＜218A＞ リベラウェア 1936200 301028.62 171.57% 0.0514%
＜4666＞ パーク24 4901000 2094129.11 170.76% 0.1491%
＜2315＞ CAICAD 13733400 169113.42 165.24% 0.0714%
＜5136＞ tripla 402200 112775.98 165.02% -0.0274%
＜2586＞ フルッタフルッタ 7231400 151797.86 164.55% 0.2021%
＜6634＞ JNG 8339100 111192.52 164.37% 0.309%
＜6798＞ SMK 52400 39750.7 161.52% -0.046%
＜7746＞ 岡本硝子 5095500 879579.62 155.78% 0.1619%
＜4570＞ 免疫生物 335700 101550.1 136.68% 0.0137%
＜5729＞ 日精鉱 98800 46834.7 135.77% 0.096%
＜456A＞ ヒューマンメイト 1995500 918200.9 133.53% -0.142%
＜190A＞ Chordia 5224600 101747.58 132.89% -0.1777%
＜286A＞ ユカリア 150500 29487.5 130.89% 0.1033%
＜7138＞ TORICO 522300 22414.94 123.58% -0.008%
＜6627＞ テラプロ 284500 1075878.2 120.39% 0.1294%
＜7094＞ NexTone 157200 79962.28 118.88% 0.0125%
<3415> トウキョベース 2347500 241888 115.62% -0.1018%
<1397> SMDAM225 3226 87638.462 100.23% 0.0037%
<3565> アセンテック 831600 146650.64 94.81% 0.0148%
<6327> 北川精機 1024400 1702743.26 89.61% 0.1869%
<2515> NF外REIT 37896 24518.038 86.97% -0.0064%
<9279> ギフトHD 266400 452648.1 85.11% -0.0297%
<7246> プレス工 672400 236724.3 84.22% -0.0538%
<3992> ニーズウェル 195400 36634.16 82.04% 0.005%
<6907> ジオマテック 82300 22558.66 77.85% 0.0912%
<4031> 片倉コープ 106100 48988.5 77.72% -0.041%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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