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出来高変化率ランキング（13時台）～免疫生物、岡本硝子などがランクイン

2026年6月16日 14:03

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記事提供元：フィスコ

*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～免疫生物、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月16日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3480＞ J．S．B．　　　 　1252200 　588690.2　 315.54% 0.1324%
＜281A＞ インフォメティス　 　2580700 　112562.12　 309.47% 0.0962%
＜4839＞ WOWOW　　　　 　450700 　65349　 224.50% -0.0413%
＜556A＞ 犬猫生活　　　　　 　321200 　140466.18　 188.92% -0.2068%
＜218A＞ リベラウェア　　　 　1850900 　301028.62　 166.02% 0.042%
＜4666＞ パーク24　　　　 　4559400 　2094129.11　 161.82% 0.1423%
＜2315＞ CAICAD　　　 　13347400 　169113.42　 161.78% 0.0892%
＜5136＞ tripla　　　 　382000 　112775.98　 158.78% -0.0363%
＜6634＞ JNG　　　　　　 　7867000 　111192.52　 157.25% 0.3454%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　322400 　101550.1　 131.80% 0.0232%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　 　93600 　46834.7　 129.00% 0.1116%
＜190A＞ Chordia　　 　4959400 　101747.58　 126.78% -0.1777%
＜286A＞ ユカリア　　　　　 　138000 　29487.5　 120.28% 0.1195%
＜456A＞ ヒューマンメイト　 　1780400 　918200.9　 120.12% -0.1443%
＜7138＞ TORICO　　　 　504100 　22414.94　 119.44% -0.008%
＜7094＞ NexTone　　 　149800 　79962.28　 112.90% 0.0149%
＜6627＞ テラプロ　　　　　 　259000 　1075878.2　 108.60% 0.1405%
＜3415＞ トウキョベース　　 　2109100 　241888　 102.65% -0.0965%
＜2586＞ フルッタフルッタ　 　4191000 　151797.86　 93.35% 0.1276%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　3124900 　879579.62　 93.30% 0.17%
<6327> 北川精機　　　　　 　1024400 　1702743.26　 89.61% 0.1869%
<3565> アセンテック　　　 　782100 　146650.64　 87.25% 0.0049%
<5016> JX金属　　　　　 　30474200 　59098308.86　 77.38% 0.1858%
<2515> NF外REIT　　 　34611 　24518.038　 76.49% -0.0099%
<7246> プレス工　　　　　 　626600 　236724.3　 76.03% -0.0538%
<9279> ギフトHD　　　　 　242300 　452648.1　 74.24% -0.0262%
<4366> ダイトーケミ　　　 　226200 　53674.78　 70.52% 0.0301%
<4031> 片倉コープ　　　　 　99200 　48988.5　 70.20% -0.043%
<6966> 三井ハイテ　　　　 　2792000 　1721649.38　 67.06% 0.1565%
<3992> ニーズウェル　　　 　169900 　36634.16　 66.11% 0.005%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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