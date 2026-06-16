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出来高変化率ランキング（13時台）～免疫生物、岡本硝子などがランクイン
*14:03JST 出来高変化率ランキング（13時台）～免疫生物、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月16日 13:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3480＞ J．S．B． 1252200 588690.2 315.54% 0.1324%
＜281A＞ インフォメティス 2580700 112562.12 309.47% 0.0962%
＜4839＞ WOWOW 450700 65349 224.50% -0.0413%
＜556A＞ 犬猫生活 321200 140466.18 188.92% -0.2068%
＜218A＞ リベラウェア 1850900 301028.62 166.02% 0.042%
＜4666＞ パーク24 4559400 2094129.11 161.82% 0.1423%
＜2315＞ CAICAD 13347400 169113.42 161.78% 0.0892%
＜5136＞ tripla 382000 112775.98 158.78% -0.0363%
＜6634＞ JNG 7867000 111192.52 157.25% 0.3454%
＜4570＞ 免疫生物 322400 101550.1 131.80% 0.0232%
＜5729＞ 日精鉱 93600 46834.7 129.00% 0.1116%
＜190A＞ Chordia 4959400 101747.58 126.78% -0.1777%
＜286A＞ ユカリア 138000 29487.5 120.28% 0.1195%
＜456A＞ ヒューマンメイト 1780400 918200.9 120.12% -0.1443%
＜7138＞ TORICO 504100 22414.94 119.44% -0.008%
＜7094＞ NexTone 149800 79962.28 112.90% 0.0149%
＜6627＞ テラプロ 259000 1075878.2 108.60% 0.1405%
＜3415＞ トウキョベース 2109100 241888 102.65% -0.0965%
＜2586＞ フルッタフルッタ 4191000 151797.86 93.35% 0.1276%
＜7746＞ 岡本硝子 3124900 879579.62 93.30% 0.17%
<6327> 北川精機 1024400 1702743.26 89.61% 0.1869%
<3565> アセンテック 782100 146650.64 87.25% 0.0049%
<5016> JX金属 30474200 59098308.86 77.38% 0.1858%
<2515> NF外REIT 34611 24518.038 76.49% -0.0099%
<7246> プレス工 626600 236724.3 76.03% -0.0538%
<9279> ギフトHD 242300 452648.1 74.24% -0.0262%
<4366> ダイトーケミ 226200 53674.78 70.52% 0.0301%
<4031> 片倉コープ 99200 48988.5 70.20% -0.043%
<6966> 三井ハイテ 2792000 1721649.38 67.06% 0.1565%
<3992> ニーズウェル 169900 36634.16 66.11% 0.005%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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