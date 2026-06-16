*14:02JST クオールホールディングス---クオール初の献血バス献血活動実施

クオールホールディングス＜3034＞は15日、グループ会社のクオールが日本赤十字社神奈川県赤十字血液センターおよびローソンの協力のもと、2026年6月13日に「ローソンクオール薬局中央林間二丁目店」駐車場にて献血バスによる献血活動を実施したと発表した。世界献血者デー(6月14日)を翌日に控えたタイミングでの実施となり、地域住民が多数参加した。

同取り組みは、若年層の献血者減少と安定供給への懸念に、生活密着型店舗から挑む社会貢献の新モデルである。買い物や処方箋受付に併せて立ち寄る人も多く、薬局とコンビニエンスストアを融合した生活密着型店舗「ローソンクオール薬局」ならではの、日常の生活動線上で参加できる献血機会を提供することができた。

両社は、今回の実施を通じて得られた知見を、今後の他地域の店舗運営にも活用していく。生活に密着した受け入れ拠点を広げることで、献血バスの活動範囲の拡大や、地域における血液確保の安定化に寄与していく。《AK》