*12:48JST リアルゲイト---クリエイター支援拠点「B TRACK」開業

リアルゲイト＜5532＞は15日、クリエイターの挑戦と成長を支える文化創造拠点「B TRACK」を2026年6月15日にグランドオープンすると発表した。同拠点は、渋谷区千駄ヶ谷一丁目に位置する築57年のビルを再生し、カフェ・オフィスからなる複合施設。半世紀以上の歴史を重ねた築57年の建物が持つ個性を活かし、千駄ヶ谷の歴史やこの地に根付くモノづくり、多様なカルチャーへの尊重をコンセプトの核に据えている。入居企業や多様なプレイヤーが個性を表現できる場を提供するとともに、クリエイターたちが試行錯誤とチャレンジを重ねる「モノづくりの場」として集い、ジャンルの垣根を超えて共存することで新たな価値を創出する。

本施設は、同社が推進する「100年都市・建築プロジェクト」の一環として、既存ビルの長期活用を見据えた再生を行った。築57年の建築を、環境負荷の低減と経済合理性を両立させた「100年建築」へと刷新。本施設を同プロジェクトのモデルケースとし、建物を永く大切に使い続ける文化を社会に根付かせ、持続可能な街づくりに貢献していく。《AK》