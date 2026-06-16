*12:39JST 日経平均は4日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約161円分押し下げ

16日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり83銘柄、値下がり140銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は小反落。83.08円安の69234.42円（出来高概算10億1950万株）で前場の取引を終えている。

前日15日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は468.77ドル高の51671.03ドル、ナスダックは795.10ポイント高の26683.94で取引を終了した。イラン和平の暫定合意を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領は19日の署名と同時にホルムズ海峡が完全に再開されると発言、原油価格が下落しインフレ懸念も後退、相場は続伸した。終日堅調に推移し、ダウは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は28.59円安の69288.91円と4日ぶり反落して取引を開始した。ただ、朝方にはプラス圏に浮上する場面も見られ、前日終値を挟んで小幅な値動きで推移。前場は69000円台を維持しながらも、上値の重い展開となった。前日の米株高や原油安は支援材料となったものの、前日に急騰した反動から利益確定売りが先行した。先週末12日と昨日の2営業日で日経平均が5100円上昇していることから、短期的な過熱感が意識されて株価の重しとなった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、村田製＜6981＞、住友電＜5802＞、ファーストリテ＜9983＞、太陽誘電＜6976＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞、HOYA＜7741＞、三井金属＜5706＞、古河電＜5801＞、ミネベア＜6479＞、ファナック＜6954＞、ダイキン＜6367＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、信越化<4063>、ソニーG<6758>、三菱商<8058>、良品計画<7453>、伊藤忠<8001>、トヨタ<7203>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、三井物<8031>、トレンド<4704>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、その他金融業などが上昇した一方で、建設業、鉱業、金属製品などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約161円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、信越化<4063>、ソニーG<6758>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約178円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、フジクラ＜5803＞、村田製＜6981＞、住友電工＜5802＞、ファーストリテ＜9983＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 69234.42(-83.08)

値上がり銘柄数 83(寄与度+527.75)

値下がり銘柄数 140(寄与度-610.83)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 30160 740 178.61

＜285A＞ キオクシアHD 94120 3210 75.32

＜5803＞ フジクラ 4623 277 55.71

＜6981＞ 村田製作所 10480 420 33.79

＜5802＞ 住友電気工業 12220 690 23.13

＜9983＞ ファーストリテ 81330 250 20.11

＜6976＞ 太陽誘電 19710 425 14.25

＜4062＞ イビデン 22930 180 12.07

＜4519＞ 中外製薬 7522 94 9.45

＜7741＞ HOYA 27155 525 8.80

＜5706＞ 三井金属鉱業 47070 2380 7.98

＜5801＞ 古河電気工業 46130 2160 7.24

＜6479＞ ミネベアミツミ 4656 180 6.03

＜6954＞ ファナック 7379 35 5.87

＜6367＞ ダイキン工業 23530 170 5.70

<7974> 任天堂 7251 141 4.73

<7011> 三菱重工業 3788 129 4.32

<6506> 安川電機 6757 102 3.42

<8591> オリックス 6265 95 3.18

<2802> 味の素 5099 39 2.61



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 71150 -1610 -161.91

＜9984＞ ソフトバンクG 6955 -184 -148.03

＜6146＞ ディスコ 81640 -3610 -24.20

＜6762＞ TDK 3869 -37 -18.60

＜6920＞ レーザーテック 47280 -1020 -13.68

<4063> 信越化 7483 -81 -13.58

<6758> ソニーG 3255 -65 -10.89

<8058> 三菱商事 4635 -93 -9.35

<7453> 良品計画 3499 -130 -8.72

<8001> 伊藤忠商事 1857.5 -49.5 -8.30

<7203> トヨタ自動車 2855 -47.5 -7.96

<6971> 京セラ 3808 -29 -7.78

<4543> テルモ 2208.5 -28.5 -7.64

<8031> 三井物産 4731 -107 -7.17

<4704> トレンドマイクロ 5686 -179 -6.00

<9735> セコム 6322 -87 -5.83

<8830> 住友不動産 3606 -79 -5.30

<6301> 小松製作所 6664 -153 -5.13

<3382> 7＆iHD 1895 -44.5 -4.48

<6723> ルネサスエレクトロニ 4357 -131 -4.39《CS》