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日経平均は4日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約161円分押し下げ

2026年6月16日 12:39

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記事提供元：フィスコ

*12:39JST 日経平均は4日ぶり反落、東エレクが1銘柄で約161円分押し下げ
16日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり83銘柄、値下がり140銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は小反落。83.08円安の69234.42円（出来高概算10億1950万株）で前場の取引を終えている。

前日15日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は468.77ドル高の51671.03ドル、ナスダックは795.10ポイント高の26683.94で取引を終了した。イラン和平の暫定合意を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領は19日の署名と同時にホルムズ海峡が完全に再開されると発言、原油価格が下落しインフレ懸念も後退、相場は続伸した。終日堅調に推移し、ダウは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は28.59円安の69288.91円と4日ぶり反落して取引を開始した。ただ、朝方にはプラス圏に浮上する場面も見られ、前日終値を挟んで小幅な値動きで推移。前場は69000円台を維持しながらも、上値の重い展開となった。前日の米株高や原油安は支援材料となったものの、前日に急騰した反動から利益確定売りが先行した。先週末12日と昨日の2営業日で日経平均が5100円上昇していることから、短期的な過熱感が意識されて株価の重しとなった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、村田製＜6981＞、住友電＜5802＞、ファーストリテ＜9983＞、太陽誘電＜6976＞、イビデン＜4062＞、中外薬＜4519＞、HOYA＜7741＞、三井金属＜5706＞、古河電＜5801＞、ミネベア＜6479＞、ファナック＜6954＞、ダイキン＜6367＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、信越化<4063>、ソニーG<6758>、三菱商<8058>、良品計画<7453>、伊藤忠<8001>、トヨタ<7203>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、三井物<8031>、トレンド<4704>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、その他金融業などが上昇した一方で、建設業、鉱業、金属製品などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約161円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、信越化<4063>、ソニーG<6758>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約178円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、フジクラ＜5803＞、村田製＜6981＞、住友電工＜5802＞、ファーストリテ＜9983＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　69234.42(-83.08)

値上がり銘柄数 83(寄与度+527.75)
値下がり銘柄数 140(寄与度-610.83)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 30160　 740　178.61
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 94120　 3210　 75.32
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4623　 277　 55.71
＜6981＞　村田製作所　　　　　 10480　 420　 33.79
＜5802＞　住友電気工業　　　　 12220　 690　 23.13
＜9983＞　ファーストリテ　　　 81330　 250　 20.11
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　 19710　 425　 14.25
＜4062＞　イビデン　　　　　　 22930　 180　 12.07
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7522　 94　 9.45
＜7741＞　HOYA　　　　　　 27155　 525　 8.80
＜5706＞　三井金属鉱業　　　　 47070　 2380　 7.98
＜5801＞　古河電気工業　　　　 46130　 2160　 7.24
＜6479＞　ミネベアミツミ　　　　4656　 180　 6.03
＜6954＞　ファナック　　　　　　7379　 35　 5.87
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 23530　 170　 5.70
<7974>　任天堂　　　　　　　　7251　 141　 4.73
<7011>　三菱重工業　　　　　　3788　 129　 4.32
<6506>　安川電機　　　　　　　6757　 102　 3.42
<8591>　オリックス　　　　　　6265　 95　 3.18
<2802>　味の素　　　　　　　　5099　 39　 2.61


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 71150　 -1610 -161.91
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6955　 -184 -148.03
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 81640　 -3610　-24.20
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3869　 -37　-18.60
＜6920＞　レーザーテック　　　 47280　 -1020　-13.68
<4063>　信越化　　　　　　　　7483　 -81　-13.58
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3255　 -65　-10.89
<8058>　三菱商事　　　　　　　4635　 -93　 -9.35
<7453>　良品計画　　　　　　　3499　 -130　 -8.72
<8001>　伊藤忠商事　　　　　1857.5　 -49.5　 -8.30
<7203>　トヨタ自動車　　　　　2855　 -47.5　 -7.96
<6971>　京セラ　　　　　　　　3808　 -29　 -7.78
<4543>　テルモ　　　　　　　2208.5　 -28.5　 -7.64
<8031>　三井物産　　　　　　　4731　 -107　 -7.17
<4704>　トレンドマイクロ　　　5686　 -179　 -6.00
<9735>　セコム　　　　　　　　6322　 -87　 -5.83
<8830>　住友不動産　　　　　　3606　 -79　 -5.30
<6301>　小松製作所　　　　　　6664　 -153　 -5.13
<3382>　7＆iHD　　　　　　 1895　 -44.5　 -4.48
<6723>　ルネサスエレクトロニ　4357　 -131　 -4.39《CS》

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