*11:48JST さくらインターネット：国産唯一のガバメントクラウド事業者、生成AI向けGPU基盤の拡充進む

さくらインターネット＜3778＞は、国内データセンターを自社で保有・運用する垂直統合型・自前主義のクラウド事業者であり、生成AI向けサービスとクラウドサービスを二本柱に事業を展開している。国内クラウド市場は外資系大手が約7割を占めるといわれるなかで、残るシェアを国内事業者で分け合う構造となっており、IT貿易赤字が拡大するわが国において「国産クラウド」というポジショニングそのものが構造的な希少価値を持つ存在となっている。同社は国産唯一のガバメントクラウド事業者として正式採択され、公共領域における信用力を一段と引き上げた。事業の柱は、生成AI向けのGPUインフラストラクチャーサービス「高火力」シリーズ、汎用のクラウドサービス、その他サービスの3本立てとなっており、足元では生成AI関連の先行投資と稼働拡大が業績を牽引する局面にある。設備投資から運用、顧客サポートまでを内製で完結させるビジネスモデルは、データ主権やソブリンクラウドへの関心が高まる潮流と合致しており、外資系クラウドやSIer、通信キャリア系事業者との明確な差別化軸を形作っている。

同社の競争優位は、第一に、国内データセンターを自社で保有・運用する垂直統合型・自前主義のビジネスモデルである。設備からネットワーク、運用までを内製で抱える構造は、海外クラウドへの依存度が高まる現状において、データ主権やソブリンクラウドへのニーズと整合し、国内事業者ならではの提供価値を担保する基盤となっている。第二に、国産唯一のガバメントクラウド事業者として正式採択された実績である。公共領域での信用力は、エンタープライズ企業に対する提案力をも引き上げる効果が期待され、外資系大手クラウドとの差別化軸として中長期的に効いてくる構図となろう。第三に、生成AI向けGPU基盤への先行投資である。B200 GPU約1,100基の提供開始、H100・H200の稼働率改善、「高火力 VRT」「さくらのAI」「さくらONE」といったラインアップ拡充が、足元の成長ドライバーとして機能しており、国内大手企業や研究機関向けの大型案件の獲得を後押しする土台となっている。

2026年3月期の業績は、売上高353.01億円（前期比12.4％増）、営業利益4.03億円の赤字（前期41.45億円の黒字）で着地した。GPUインフラストラクチャーとクラウドの成長により過去最高の売上高を達成、機材投資や人材獲得等の戦略的投資が先行した影響で一時的にコストが先行した。前期はGPU基盤の確保や人材投入といった先行投資が積極的に進んだ一方、競争環境は厳しいものとなった。産総研のABCIが市場価格を大幅に下回る価格でサービスを提供したことで、同社のGPU基盤の稼働率が想定通り上がらず、値引きを余儀なくされる場面もあった。ただ、ABCIのキャパシティが上限に達したとともに、下期にかけて組織変更を含む営業力強化したことで案件獲得が着実に進展した。GPUインフラストラクチャーサービスの四半期推移を見ると、FY26第1四半期から第3四半期までが低調に推移したのに対し、第4四半期は35.05億円と急伸し、年度後半の巻き返しを印象付ける着地となった。

2027年3月期については、売上高450億円（前期比27.5％増）、営業利益15億円の黒字を見込んでいる。既存GPUの高稼働継続とガバメントクラウドの正式採択を契機にした販売チャネル拡大で売上高増加を見込む。また、その他サービス売上は前期大口スポット案件の反動減を見込むも、新規案件による積み増しを図っていくようだ。

市場環境については、国内パブリッククラウド市場予測は2030年までの5年間のCAGR17.6％、国内AIシステム市場予測は5年CAGR25.6％が見込まれている。生成AIの普及に伴うGPUインフラ需要は高い水準を維持しており、稼働率も高位での推移が見込まれている。また、ソブリンクラウドやデータ主権への関心の高まりは、国産クラウドである同社にとって追い風となる構造変化となろう。一方で、GPU調達は短期的な成長要因として位置付けられ、中長期的にはクラウドサービスの提供が成長の柱となる構図である。次世代GPUの導入時期については市場動向を見極めて判断する姿勢を取っており、投資抑制と成長持続のバランスをどう取るかが、中期的な経営課題として浮上している。

中長期の成長戦略としては、「デジタルインフラトップ企業」となることを長期目標に掲げている。短期的にはGPUインフラの成長を取り込みつつ、3〜5年のスパンで設備投資を継続し、中長期的には国産唯一のガバメントクラウド事業者という認定をきっかけとしたエンタープライズ・自治体など新たな市場獲得やパートナーとの協働によるクラウドサービスの成長を中心軸に据えていく方針である。海外についても東南アジアを中心に、外資系大手に次ぐ「第三の選択肢」となるクラウドサービスとしての展開を視野に入れている。財務面では、2026年3月期末の自己資本比率が36.5％と一定の健全性を維持する一方、FY27の投資計画は198億円規模で、GPU・データセンター投資に伴う継続的な資金需要への対応が今後の注目点となる。なお、クラウドサービス事業については現時点で中期経営計画として具体的な数値目標を開示しておらず、GPUインフラの状況次第で業績がブレ得る点には留意しておきたい。

言わずもがな、直近の主力トピックスは生成AI向けサービスの拡充である。同社はNVIDIA製B200 GPU約1,100基を国内大手企業向けに提供開始し、既存のH100・H200 GPUについても稼働率の改善が進んでいる。サービスラインアップとしては、GPUサーバーを提供する「高火力 PHY」、GPUを活用したAIサービスを展開する「さくらのAI」、マネージドなスーパーコンピューターサービスとなる「さくらONE」等を揃え、用途や顧客規模に応じて使い分けられる体制を整えている。GPUインフラストラクチャーサービスは1案件あたりの規模が大きいビジネス特性を持ち、これまで同社の強みであった小口分散型のクラウド事業とは性格を異にする。

株主還元については、先行投資フェーズにあることから、当面は成長投資への資金配分が優先される局面にある。総じて、さくらインターネットは、国産唯一のガバメントクラウド事業者として公共領域での信用力を獲得し、生成AI向けGPU基盤への先行投資によって短期的な成長ドライバーを確保しつつ、中長期では国産クラウドとしてのエンタープライズ展開、さらには東南アジアを中心とした海外展開までを視野に入れる、国内では希少なデジタルインフラ事業者である。短期的にはGPUインフラの稼働率向上と適正価格への回帰、追加投資の判断時期がカギを握り、中長期的にはガバメントクラウド採択を起点とするクラウドサービスの伸長が、同社の真価を問うことになろう。GPU需要そのものは高稼働を見込める水準で推移しており、追加投資の時期次第で業績にブレが生じ得る点には留意が必要ながらも、国産デジタルインフラの中核としての評価余地は大きいだけに、今後の動向に大いに注目しておきたい。《YS》