*11:03JST ZETA---ダイドーフォワードがEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」を導入

ZETA＜6031＞は16日、ダイドーリミテッド＜3205＞の子会社であるダイドーフォワードが運営する直営ファッション通販サイト「NY.ONLINE」に、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたと発表した。

今回の導入により、ブランドやカテゴリを横断した多角的な絞り込み検索が可能となり、ユーザーが目的の商品へ迅速に到達できる環境が整備された。

同サイトでは、サイズ・カラー・価格帯に加え、割引率や雑誌掲載、来店試着予約可否など多様な条件での絞り込み機能が実装されている。さらにシーズンや着用シーンといった詳細属性にも対応し、利用者はニーズに応じて商品を効率的に抽出できるようになった。また検索結果一覧では「関連コーデ」や「関連特集」をタブ形式で表示し、商品情報だけでなく着用イメージや特集コンテンツも同時に確認できる仕様となっている。これによりページ遷移を伴わないスムースな情報閲覧が可能となり、サイト内回遊性の向上と購買体験の改善が図られている。

ダイドーフォワードは衣料品小売や製造卸売、不動産賃貸事業を展開し、自社ブランドを通じて幅広い商品・サービスを提供しており、今回の導入はECサイトの利便性向上施策の一環となる。《AK》