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出来高変化率ランキング（10時台）～J．S．B．、インフォメティスなどがランクイン
*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～J．S．B．、インフォメティスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月16日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3480＞ J．S．B． 1122900 588690.2 307.61% 0.1311%
＜281A＞ インフォメティス 1520000 112562.12 262.83% 0.0646%
＜4839＞ WOWOW 348400 65349 195.95% -0.0211%
＜556A＞ 犬猫生活 239300 140466.18 152.6% -0.2008%
＜5136＞ tripla 288200 112775.98 125.14% -0.0247%
＜4666＞ パーク24 3290000 2094129.11 121.09% 0.1641%
＜7138＞ TORICO 458400 22414.94 108.57% -0.008%
＜218A＞ リベラウェア 1127800 301028.62 103.43% 0.0663%
＜7094＞ NexTone 132100 79962.28 97.47% 0.011%
＜6634＞ JNG 4875600 111192.52 97.32% 0.2909%
＜4570＞ 免疫生物 235500 101550.1 94.74% 0.0232%
＜2315＞ CAICAD 7314400 169113.42 91.99% 0.0535%
＜456A＞ ヒューマンメイト 1199000 918200.9 74.28% -0.1083%
＜5016＞ JX金属 27933500 59098308.86 67.35% 0.1789%
＜6966＞ 三井ハイテ 2792000 1721649.38 67.06% 0.1565%
＜5729＞ 日精鉱 53300 46834.7 60.32% 0.1075%
＜286A＞ ユカリア 72400 29487.5 46.49% 0.0953%
＜6627＞ テラプロ 147900 1075878.2 44.19% 0.08%
＜6327＞ 北川精機 686300 1702743.26 43.79% 0.1108%
＜3565＞ アセンテック 488500 146650.64 37.08% 0.037%
<4031> 片倉コープ 70700 48988.5 34.74% -0.0342%
<7246> プレス工 426900 236724.3 34.6% -0.0586%
<5018> MORESCO 18700 24498.92 27.16% -0.0221%
<3415> トウキョベース 1008500 241888 24.3% -0.1045%
<3744> サイオス 35000 16918.62 24.08% -0.0223%
<9279> ギフトHD 147400 452648.1 23.49% -0.0643%
<1631> NF銀行17 10230 383945.878 23.09% -0.0109%
<215A> タイミー 3150500 3128532 14.9% 0.1194%
<5367> ニッカトー 1611300 1936868.26 14.76% 0.007%
<2586> フルッタフルッタ 2013800 151797.86 14.38% 0.0638%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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