ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～J．S．B．、インフォメティスなどがランクイン

2026年6月16日 10:36

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～J．S．B．、インフォメティスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月16日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3480＞ J．S．B．　　　 1122900 　588690.2　 307.61% 0.1311%
＜281A＞ インフォメティス　　1520000 　112562.12　 262.83% 0.0646%
＜4839＞ WOWOW　　　　　348400 　65349　 195.95% -0.0211%
＜556A＞ 犬猫生活　　　　　　239300 　140466.18　 152.6% -0.2008%
＜5136＞ tripla　　　　288200 　112775.98　 125.14% -0.0247%
＜4666＞ パーク24　　　　　3290000 　2094129.11　 121.09% 0.1641%
＜7138＞ TORICO　　　　458400 　22414.94　 108.57% -0.008%
＜218A＞ リベラウェア　　　　1127800 　301028.62　 103.43% 0.0663%
＜7094＞ NexTone　　　132100 　79962.28　 97.47% 0.011%
＜6634＞ JNG　　　　　　　4875600 　111192.52　 97.32% 0.2909%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　235500 　101550.1　 94.74% 0.0232%
＜2315＞ CAICAD　　　　7314400 　169113.42　 91.99% 0.0535%
＜456A＞ ヒューマンメイト　　1199000 　918200.9　 74.28% -0.1083%
＜5016＞ JX金属　　　　　　27933500 　59098308.86　 67.35% 0.1789%
＜6966＞ 三井ハイテ　　　　　2792000 　1721649.38　 67.06% 0.1565%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　　53300 　46834.7　 60.32% 0.1075%
＜286A＞ ユカリア　　　　　　72400 　29487.5　 46.49% 0.0953%
＜6627＞ テラプロ　　　　　　147900 　1075878.2　 44.19% 0.08%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　686300 　1702743.26　 43.79% 0.1108%
＜3565＞ アセンテック　　　　488500 　146650.64　 37.08% 0.037%
<4031> 片倉コープ　　　　　70700 　48988.5　 34.74% -0.0342%
<7246> プレス工　　　　　　426900 　236724.3　 34.6% -0.0586%
<5018> MORESCO　　　18700 　24498.92　 27.16% -0.0221%
<3415> トウキョベース　　　1008500 　241888　 24.3% -0.1045%
<3744> サイオス　　　　　　35000 　16918.62　 24.08% -0.0223%
<9279> ギフトHD　　　　　147400 　452648.1　 23.49% -0.0643%
<1631> NF銀行17　　　　10230 　383945.878　 23.09% -0.0109%
<215A> タイミー　　　　　　3150500 　3128532　 14.9% 0.1194%
<5367> ニッカトー　　　　　1611300 　1936868.26　 14.76% 0.007%
<2586> フルッタフルッタ　　2013800 　151797.86　 14.38% 0.0638%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事