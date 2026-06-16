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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比2520円高の69790円
*10:21JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比2520円高の69790円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル160.32円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、三菱電機＜6503＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2520円高の69790円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は468.77ドル高の51671.03ドル、ナスダックは795.10ポイント高の26683.94で取引を終了した。イラン和平の暫定合意を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領は19日の署名と同時にホルムズ海峡が完全に再開されると発言、原油価格が下落しインフレ懸念も後退、相場は続伸した。終日堅調に推移し、ダウは過去最高値を更新し、終了。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円02銭へ下落後、160円27銭まで上昇し、引けた。米イラン和平の暫定合意を受けた原油安で米利上げ観測が緩和、さらに、米6月NY連銀製造業景気指数が予想以上に低下したため金利低下に伴うドル売りが優勢となった。連邦公開市場委員会（FOMC）睨み下値も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1621ドルまで上昇後、1.1597ドルまで反落。
NY原油先物7月限は続伸（NYMEX原油7月限終値：81.14 ↑0.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.16ドル（＋0.20％）の81.14ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.88 2546 260.5 1
1.40
2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1731 161.5 1
0.29
9433 (KDDIY) 関西電力 7.82 2507 139.5
5.89
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4941 236
5.02
「ADR下落率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.90 2501 -227 -
8.32
7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 2285 -88 -
3.71
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10421 -299 -
2.79
4523 (ESAIY) Eisai Co 5.86 3758 -63 -
1.65
■そのたADR（15日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 0.00 2285 -8
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.50 0.06 6012 -4
9
8035 (TOELY) 住友商事 40.81 1.23 6543 -2
4
6758 (SONY.N) TDK 24.49 2.28 3926 2
0
9432 (NTTYY) KDDI 16.94 -0.38 2716 -
2
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 0.04 927 -1.
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.56 0.02 4739
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 23.07 1.16 7397 25
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.50 4941 23
6
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.57 0.95 7557 -
7
8001 (ITOCY) 丸紅 314.00 283.22 5034 -
8
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.68 0.00 7759 -3
4
8031 (MITSY) 東京エレク 228.50 10.85 73266 50
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 -1.00 10421 -29
9
4568 (DSNKY) 第一三共 15.97 0.17 2560 1
4
9433 (KDDIY) 関西電力 7.82 0.13 2507 139.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.79 0.02 945 -96
2
8766 (TKOMY) 三井不動産 29.20 -0.30 1560 -10.
5
7267 (HMC.N) スズキ 48.25 1.08 1934
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.88 -0.50 6054 -1
6
6902 (DNZOY) ファナック 22.90 0.99 7343 -
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.77 0.44 7622 19
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.14 0.03 2267
4
8411 (MFG.N) オリックス 38.41 -0.26 6158 -1
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.50 0.07 23246 -11
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.77 -0.14 5056 -3
2
7741 (HOCPY) キヤノン 27.00 0.08 4329
2
6503 (MIELY) 三菱電機 72.56 2.48 5816 -4
2
6981 (MRAAY) 日東電工 19.37 0.41 3105
6
7751 (CAJPY) 任天堂 11.05 -0.13 7086 -2
4
6273 (SMCAY) SMC 21.98 1.26 70477 34
7
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.51 0.23 362 5.
1
6146 (DSCSY) ディスコ 53.90 3.20 86412 116
2
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.03 -0.17 1929 -10.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 29.44 -0.06 4720 -
8
6702 (FJTSY) 富士通 20.36 -0.13 3264
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.93 0.32 3505 -
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 15.88 0.99 2546 260.
5
8002 (MARUY) 三井物産 603.00 -1.00 4834 -
4
6723 (RNECY) ルネサス 14.13 0.23 4531 4
3
6954 (FANUY) 京セラ 23.92 0.87 3836 -
1
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.07 -0.01 1769 -
7
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.56 0.14 4258 -1
9
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.53 1.27 6818
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.67 0.02 3421 -1
8
6594 (NJDCY) 日本電産 3.90 -0.15 2501 -22
7
6857 (ATEYY) シスメックス 8.81 0.07 1412 -9.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.93 0.18 2233 -
4
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.18 -0.12 1632 3
7
（時価総額上位50位、1ドル160.32円換
算）《AN》
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