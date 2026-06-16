*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ギフトHD、JNGなどがランクイン

ギフトHD＜9279＞がランクイン（9時40分時点）。前日取引終了後に、26年10月期業績

予想を上方修正している。営業利益は48.00億円（前期比42.5％増）予想。前回予想

から9％ほど引き上げた。営業時間の延長等に取り組んだことなどなどが奏功してい

る。株価は上昇して始まったが、失速。材料出尽くし感が意識されているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月16日 9:40 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4839＞ WOWOW 309300 65349 182.17% -0.0115%

＜6467＞ ニチダイ 18200 2005.42 137.06% -0.0335%

＜5136＞ tripla 268100 112775.98 116.48% -0.0116%

＜556A＞ 犬猫生活 163600 140466.18 105.86% -0.2026%

＜7138＞ TORICO 443800 22414.94 104.89% 0%

＜7094＞ NexTone 129200 79962.28 94.8% 0.0133%

＜4666＞ パーク24 2624200 2094129.11 93.08% 0.1799%

＜6647＞ 森尾電 1200 1123.14 90.63% 0%

＜6634＞ JNG 4355600 111192.52 83.96% 0.3636%

＜218A＞ リベラウェア 942900 301028.62 81.68% 0.0691%

＜4570＞ 免疫生物 206100 101550.1 79.59% 0.0306%

＜2315＞ CAICA D 6427300 169113.42 78.12% 0.0714%

＜6561＞ HANATOUR 22200 7889.36 61.46% -0.0294%

＜6424＞ 高見サイ 3200 2181.94 54.94% -0.016%

＜456A＞ ヒューマンメイト 967500 918200.9 51.73% -0.128%

＜5016＞ JX金属 22794400 59098308.86 45.33% 0.1829%

＜5729＞ 日精鉱 45300 46834.7 42.62% 0.1028%

＜5942＞ 日フイルコン 38900 14199.08 34.7% -0.0017%

＜286A＞ ユカリア 62600 29487.5 32.11% 0.1227%

<4031> 片倉コープ 67400 48988.5 30.11% -0.0264%

<6327> 北川精機 594500 1702743.26 29.44% 0.1428%

<6627> テラプロ 125300 1075878.2 27.86% 0.0819%

<3565> アセンテック 431000 146650.64 25.02% 0.032%

<7246> プレス工 383200 236724.3 24.17% -0.0586%

<5018> MORESCO 17800 24498.92 22.67% -0.0237%

<3744> サイオス 31600 16918.62 14.75% -0.0243%

<1631> NF銀行17 9124 383945.878 12.74% -0.0133%

＜9279＞ ギフトHD 129300 452648.1 12.23% -0.0512%

<3415> トウキョベース 869700 241888 11.34% -0.1179%

<6138> ダイジェト 1400 1467.86 10.69% 0.0154%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》