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出来高変化率ランキング（9時台）～ギフトHD、JNGなどがランクイン

2026年6月16日 10:04

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記事提供元：フィスコ

*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ギフトHD、JNGなどがランクイン
ギフトHD＜9279＞がランクイン（9時40分時点）。前日取引終了後に、26年10月期業績
予想を上方修正している。営業利益は48.00億円（前期比42.5％増）予想。前回予想
から9％ほど引き上げた。営業時間の延長等に取り組んだことなどなどが奏功してい
る。株価は上昇して始まったが、失速。材料出尽くし感が意識されているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月16日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4839＞ WOWOW　　　　 309300 　65349　 182.17% -0.0115%
＜6467＞ ニチダイ　　　　　　18200 　2005.42　 137.06% -0.0335%
＜5136＞ tripla　　　　268100 　112775.98　 116.48% -0.0116%
＜556A＞ 犬猫生活　　　　　　163600 　140466.18　 105.86% -0.2026%
＜7138＞ TORICO　　　　443800 　22414.94　 104.89% 0%
＜7094＞ NexTone　　　129200 　79962.28　 94.8% 0.0133%
＜4666＞ パーク24　　　　　2624200 　2094129.11　 93.08% 0.1799%
＜6647＞ 森尾電　　　　　　　1200 　1123.14　 90.63% 0%
＜6634＞ JNG　　　　　　　4355600 　111192.52　 83.96% 0.3636%
＜218A＞ リベラウェア　　　　942900 　301028.62　 81.68% 0.0691%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　206100 　101550.1　 79.59% 0.0306%
＜2315＞ CAICA D　　　6427300 　169113.42　 78.12% 0.0714%
＜6561＞ HANATOUR　　22200 　7889.36　 61.46% -0.0294%
＜6424＞ 高見サイ　　　　　　3200 　2181.94　 54.94% -0.016%
＜456A＞ ヒューマンメイト　　967500 　918200.9　 51.73% -0.128%
＜5016＞ JX金属　　　　　　22794400 　59098308.86　 45.33% 0.1829%
＜5729＞ 日精鉱　　　　　　　45300 　46834.7　 42.62% 0.1028%
＜5942＞ 日フイルコン　　　　38900 　14199.08　 34.7% -0.0017%
＜286A＞ ユカリア　　　　　　62600 　29487.5　 32.11% 0.1227%
<4031> 片倉コープ　　　　　67400 　48988.5　 30.11% -0.0264%
<6327> 北川精機　　　　　　594500 　1702743.26　 29.44% 0.1428%
<6627> テラプロ　　　　　　125300 　1075878.2　 27.86% 0.0819%
<3565> アセンテック　　　　431000 　146650.64　 25.02% 0.032%
<7246> プレス工　　　　　　383200 　236724.3　 24.17% -0.0586%
<5018> MORESCO　　　17800 　24498.92　 22.67% -0.0237%
<3744> サイオス　　　　　　31600 　16918.62　 14.75% -0.0243%
<1631> NF銀行17　　　　9124 　383945.878　 12.74% -0.0133%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　129300 　452648.1　 12.23% -0.0512%
<3415> トウキョベース　　　869700 　241888　 11.34% -0.1179%
<6138> ダイジェト　　　　　1400 　1467.86　 10.69% 0.0154%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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