マーチャント・バンカーズ、時価総額200億円へ中期ビジョン策定

■不動産偏重を是正し金融・AIへ成長投資

マーチャント・バンカーズ<3121>(東証スタンダード)は6月15日、2026年6月から2029年10月までの3年5カ月間を実行期間とするグループ中期目標「MBKグループ中期ビジョン2029」を策定し、同日開催の取締役会で決議したと発表した。2026年10月期中に、2027年10月期から2029年10月期までの3カ年中期経営計画も策定する方針である。

同社は、2007年3月期の売上高105億2200万円をピークに、リーマンショックの影響で2018年3月期に17億9400万円まで減少したが、不動産収益物件への投資による家賃収入と売却で2024年10月期には44億4600万円まで回復した。今後は不動産ビジネス偏重を是正し、証券化や収益物件化、金融ビジネス、M&Aアドバイザリー、PIPEsなどへ展開する。

重点施策は、不動産ビジネス偏重の是正、金融ビジネスの多様化、AIビジネスへの投資、人的資本投資の強化、IR機能の強化の5領域である。AI関連では複数企業との接点を持ち、不動産・金融ビジネスの加速を図る。最重要指標として2029年10月期の株式時価総額200億円以上を掲げ、目標達成度合いに応じた株主還元策の提供も検討する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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