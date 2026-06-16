免疫生物研究所、抗HIV抗体開発が順調に進行、今期中にマスターセルバンク構築へ

■CUREDがAMED支援の下でGLP準拠非臨床毒性試験を実施

免疫生物研究所<4570>(東証グロース)は6月15日、熊本大学、医薬基盤・健康・栄養研究所、CUREDと特許出願済みの抗HIV抗体について、開発状況と今後のスケジュールを発表した。

開発はCUREDがAMEDの支援を受け、GLP準拠非臨床毒性試験として、サルを用いた4週間反復投与毒性試験と4週間回復試験を進めている。現時点では問題なく、すべて順調に進行しているという。

今後は今期中に抗体産生細胞のマスターセルバンク構築に着手し、46期中に治験薬の製造を開始、治験計画届をPMDAに提出する予定である。2027年3月期の同社連結業績への影響は見込んでいないが、公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示する方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖どう見るこの相場〗日経平均急落でＡＩ・半導体株に調整圧力、６月末株式分割銘柄に再浮上余地（2026/6/8）

・〖どう見るこの相場〗Ｗ杯の朗報待ち！？Ｊリーグ関連株は「三笘の１ｍｍ」の再現に期待、キックオフ・チャンス（2026/6/1）

・〖どう見るこの相場〗総会シーズン控えバリュー株に再評価余地、含み益経営から株主還元強化へ（2026/5/25）

・〖どう見るこの相場〗世界同時株安・世界同時金利上昇でも、プラスアルファの銀行株には「大ピンチは大チャンス」（2026/5/18）

