グリーンモンスター、Datachain「KuraPrivacy」と提携、法人向けプライバシー送金を検証

■ステーブルコイン時代の法人利用を見据え、実務面の評価を共同で推進

グリーンモンスター<157A>(東証グロース)は6月15日、Datachainが開始するエンタープライズ向けプライバシーソリューション「KuraPrivacy」とのパートナーシップ締結を発表した。ステーブルコインをはじめとするデジタル資産の法人利用に必要なプライバシー送金について、共同でユースケース検証と実務面の評価を進める。

AI技術の進化やブロックチェーン技術の普及を背景に、決済、送金、資産管理などの金融機能は急速にデジタル化が進んでいる。グリーンモンスターは2026年1月に公表したブロックチェーン・インフラストラクチャー事業で、AI及びブロックチェーン技術を活用した新たな事業機会の創出と次世代金融基盤の構築を進めている。

同提携では、アプリケーション、ウォレット、送金、プライバシー保護、法人運用といった実利用に近い領域で検証する。技術要件、運用要件、ガバナンス要件に関する知見を蓄積し、将来的なサービス開発に活かす方針である。KuraPrivacyは、高いプライバシー保護と企業利用に耐える運用性の両立を目指すオンチェーンプライバシー基盤である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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