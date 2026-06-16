GMOコマース、店舗販促アプリ事業を取り込み、2026年12月期配当予想を増額

■AI時代の店舗マーケ基盤を強化

GMOコマース<410A>(東証グロース)は6月15日、店舗向け販促アプリ等を展開するGMOデジタルラボの全株式取得による子会社化、資金借入、配当方針の変更と2026年12月期配当予想の増配を発表した。GMOグローバルサイン・ホールディングスから600株を取得し、7月1日付で連結子会社化する予定である。取得価額は普通株式7億円、アドバイザリー費用等100万円の計7億100万円で、業績達成に応じ最大1億円のアーンアウト対価を設定する。

同取得により、GMOコマースの大手チェーン中心の約2,000社・約17,500店舗と、GMOデジタルラボのSMB・個店3,220社・10,962店舗、全国38自治体・団体への関係を組み合わせる。統合後は約5,000社・約28,000店舗に顧客基盤を拡大し、店舗販促アプリ「GMOおみせアプリ」や「GMOデジタルPay」を通じ、集客、決済、データ活用、AI運用まで一気通貫で提供する体制を整える。

買収資金と関連費用の一部に充てるため、三井住友銀行から7億円を借り入れる。借入実行日は6月30日予定、期間5年、元金均等返済で担保・保証はない。配当方針は2026年12月期から連結ベースの配当性向65%または連結DOE8%以上の高い方を基準とし、期末配当予想を前回の48円24銭から50円56銭へ2円32銭増額する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖どう見るこの相場〗日経平均急落でＡＩ・半導体株に調整圧力、６月末株式分割銘柄に再浮上余地（2026/6/8）

・〖どう見るこの相場〗Ｗ杯の朗報待ち！？Ｊリーグ関連株は「三笘の１ｍｍ」の再現に期待、キックオフ・チャンス（2026/6/1）

・〖どう見るこの相場〗総会シーズン控えバリュー株に再評価余地、含み益経営から株主還元強化へ（2026/5/25）

・〖どう見るこの相場〗世界同時株安・世界同時金利上昇でも、プラスアルファの銀行株には「大ピンチは大チャンス」（2026/5/18）

