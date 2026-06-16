ドリーム・アーツ、コクーと資本業務提携、SmartDB人材を3年で100人育成へ

■「EXCEL女子」の知見活用、SCS認定者を累計100人規模へ

ドリーム・アーツ<4811>(東証グロース)は6月15日、コクーとの資本業務提携契約締結とコクー株式の取得を発表した。大企業向けノーコード開発プラットフォーム「SmartDB」の活用・定着支援体制を拡充するのが狙いで、中期経営計画の重要成功要因「EC2(External Capability & Capacity)」を具体化する施策と位置づける。

同提携では、コクーが「EXCEL女子」などで培ったDX人材育成・伴走支援の知見と、ドリーム・アーツのSmartDBに関する製品・運用ノウハウを組み合わせる。両社は提携開始から3年間で、SmartDB認定資格「SmartDB Certified Specialist(SCS)」取得者を累計100人程度育成する目標を掲げる。育成した人材は、SmartDB活用伴走人材サービス「スマデビ女子(仮称)」として体系化する。

株式取得は、コクーが実施する第三者割当増資の引き受けによる少数持分の取得で、支配権取得を目的としない。コクーは連結子会社または持分法適用会社に該当する予定はなく、当期業績への影響は軽微と見込む。ドリーム・アーツは、導入企業の利用部門拡大、継続利用の促進、アップセル・クロスセル機会の創出を進め、中長期的なARR(年間経常収益)の成長基盤を強化する方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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