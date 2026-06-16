関連記事
abc、CPJ STUDIOS開始、格闘技IPを世界市場へ展開
■英語×日本語の番組制作を軸に、スポンサー、配信、ライセンス収益を構築
abc<8783>(東証スタンダード)は6月15日、合弁会社Crawford Production Japan(CPJ)における新規事業「メディア・ライブイベント事業(CPJ STUDIOS)」の開始を発表した。同事業は、格闘技エンタテインメント事業「Combat Entertainment 3.0」の具体的実装の第1フェーズに位置付ける。
CPJ STUDIOSは、日本の格闘技、ファイター、関連IPの価値を、メディア、ライブイベント、スポンサー、ライセンスなどを通じてグローバル市場へ接続することを目的とする。番組制作・配信、ファイターIPプロデュース、ライブイベント&体験、スポンサーシップの4領域を中核とし、収益はスポンサー収入、プロデュース収入、チケット・体験、配信広告、配信権・ライセンスの5ラインで構成する。
事業主体はCPJとテレンス・クロフォード氏で、広告戦略アンバサダーにライアン・ガルシア氏、国内アンバサダーにRIZIN総合格闘家の平本蓮氏を予定する。番組第1弾は収録済みで、英語×日本語のグローバル番組として順次展開する。3年目にCPJ STUDIOS単体で売上20～40億円規模を目指すが、同目標は業績予想ではない。2026年8月期連結業績への影響は軽微とした。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・〖どう見るこの相場〗日経平均急落でＡＩ・半導体株に調整圧力、６月末株式分割銘柄に再浮上余地（2026/6/8）
・〖どう見るこの相場〗Ｗ杯の朗報待ち！？Ｊリーグ関連株は「三笘の１ｍｍ」の再現に期待、キックオフ・チャンス（2026/6/1）
・〖どう見るこの相場〗総会シーズン控えバリュー株に再評価余地、含み益経営から株主還元強化へ（2026/5/25）
・〖どう見るこの相場〗世界同時株安・世界同時金利上昇でも、プラスアルファの銀行株には「大ピンチは大チャンス」（2026/5/18）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク