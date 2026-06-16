ポエック、マルコ電機技術を完全子会社化、受変電設備事業を強化

■近畿・中国エリアで30年以上の実績、7月31日に株式譲渡実行予定

ポエック<9264>(東証スタンダード)は6月15日、マルコ電機技術株式会社の発行済株式200株を取得し、完全子会社化する株式譲渡契約を締結したと発表した。取得価額は株式取得価額5億5370万円、アドバイザリー費用等3400万円を含む概算合計5億8770万円。株式譲渡実行日は7月31日の予定である。

マルコ電機技術は兵庫県たつの市に本社を置き、1995年8月21日設立。近畿・中国エリアで30年以上、受変電設備の現地調整試験、改造業務、リレー試験、部品交換などのメンテナンスを展開してきた。受変電設備は工場、公共施設、商業施設、物流施設などの安定稼働に不可欠で、資源・エネルギー・安全保障・GX分野とも関連性が高い。

同社は、マルコ電機技術の高度な専門技術と安定収益を取り込み、水処理、防災、モーター修理、造船など社会インフラ関連領域とのシナジー創出を見込む。マルコ電機技術の2025年7月期売上高は2億1083万5千円、営業利益4005万9千円、純資産3億15万2千円。2026年8月期の連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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