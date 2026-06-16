WIZE、ソラナ累計取得額が約8億円に到達、総保有量5万SOL突破

■6月12日と15日に合計1億円規模を買い増し、総保有量は50,812SOL超へ

WIZE<3664>(東証グロース)は6月15日、新たに1億円規模の暗号資産ソラナ(SOL)を追加取得し、累計取得金額が約8億円、総保有量が5万SOLを突破したと発表した。6月12日と15日に各5000万円規模を取得し、ステーキング報酬等を含む総保有量は50,812.57883923SOLとなった。

今回の追加取得は、SOL価格が同社の従来平均取得単価16,750円を下回り、割安と判断した水準で行ったものだ。直近2回の平均取得単価は1SOLあたり11,088円となり、全体の平均取得単価は15,745円へ低下した。1万株あたりの保有SOLは2026年2月の約1.99SOLから約5.46SOLへ増加した。

同社のSOL保有量は国内上場企業として最大規模とし、CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキングで世界第12位相当となった。同社はソラナを中長期的に企業価値を支える資産と位置付け、継続取得を進める方針。なお、同件による業績への影響は軽微で、連結業績予想に変更はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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