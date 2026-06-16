北里コーポレーション、インドで合弁会社設立へ、規制対応と顧客支援を強化

■薬事認証対応と技術支援を担う連結子会社を7月設立、10月事業開始を予定

北里コーポレーション<368A>(東証プライム)は6月15日、インドにおける規制対応と市場理解・顧客支援の強化を目的に、Repro Lifesciences LLPとの業務提携および合弁会社設立を決議したと発表した。契約締結日は6月16日、会社設立は7月、事業開始は10月を予定する。

合弁会社の名称は「Kitazato India Private Limited」の予定で、所在地はインド。資本金は500万インドルピー、円換算で850万円。出資比率は同社51%、Repro Lifesciences LLP49%とし、同社から取締役2名と監査役1名を派遣する予定だ。

同合弁会社は、同社製品の薬事認証対応、市場理解、技術支援を含む顧客サービスを担う。インドは今後の成長が期待される重要市場であり、現地法人を通じて販促支援・技術支援を充実させ、事業拡大を目指す。2027年3月期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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