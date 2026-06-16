ペルセウスプロテオミクス、名古屋大学との共同研究で特許取得、抗体薬効判定手法を権利化

■細胞内鉄量を客観的指標に、がん細胞増殖抑制メカニズムの研究成果を知財化

ペルセウスプロテオミクス<4882>(東証グロース)は6月15日、国立大学法人東海国立大学機構・名古屋大学との共同研究の成果として、「抗トランスフェリンレセプター抗体の薬効又は感受性の判定方法」に関する特許が日本で成立したと発表した。特許番号は第7875530号、登録日は6月10日である。

同社と名古屋大学の研究グループは、抗トランスフェリンレセプター抗体ががん細胞の増殖を抑制するメカニズムを解析してきた。今回の特許は、細胞内鉄量という客観的指標を用い、抗トランスフェリンレセプター抗体の薬効・感受性を判定する手法を権利化したもの。

同特許は、日本、米国、欧州、中国を含む複数国に出願されており、日本で他国に先駆けて成立した。同件による当期業績予想への影響はないが、今後の事業展開などを通じ、中長期的な企業価値向上への寄与が期待される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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