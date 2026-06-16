グローバル・リンク・マネジメント、SAGLアドバイザーズを完全子会社化へ

■持分法適用関連会社の株式を追加取得、議決権所有割合は100.0%へ

グローバル・リンク・マネジメント<3486>(東証プライム)は6月15日、持分法適用関連会社SAGLアドバイザーズの株式を追加取得し、完全子会社化することを発表した。同社は同日開催の臨時取締役会で決議し、契約を締結した。株式譲渡実行日は6月30日の予定である。

SAGL社は2020年10月、グローバル・リンク・マネジメントと独立系投資運用グループのスターアジアグループとの共同出資で設立されたアセットマネジメント会社。グローバル・リンク・マネジメントはこれまで同社株式49.0%を保有し、事業運営に関与してきた。

取得株式数は1,020株、取得価額は1億200万円。異動後の所有株式数は2,000株、議決権所有割合は100.0%となる。同社は「GLM100」の達成と「GLM1000」に向けたビジネスモデル変革を進め、収益基盤の安定化と企業価値向上を図る。2026年12月期業績への影響は軽微で、通期連結業績予想に変更はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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