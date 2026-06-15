関連記事
TDSE 生成AIプラットフォーム「Dify」の公式パートナーとして特約店（二次販売代理店）の募集を開始
*17:54JST TDSE---生成AIプラットフォーム「Dify」の公式パートナーとして特約店（二次販売代理店）の募集を開始
TDSE＜7046＞は8日、生成AIプラットフォーム「Dify」の公式販売・開発パートナーとして、Dify特約店（二次販売代理店）の募集を開始したことを発表した。この取組は、拡大する企業の生成AI導入需要を取り込みつつ、販売チャネルの拡張と継続収益基盤の強化を図るものである。
企業の生成AI活用は、実証段階から業務実装段階へ移行しつつあり、業務アプリケーションやAIエージェントを迅速に構築できるプラットフォームへの需要が高まっている。生成AIプラットフォーム「Dify」は、ノーコード／ローコードでの開発性と拡張性を兼ね備えたプラットフォームとして導入ニーズが拡大している。
同社では、「Dify」の公式販売・開発パートナーとして、同プラットフォームの提供に加え、顧客の業務課題に即したAIエージェントの設計・開発・運用までを一気通貫で支援する体制を構築しており、2025年度は「Dify」を軸としたビジネス展開がAIエージェント事業成長を大きく牽引した。
この取組は、2026年度より始動した新中期経営計画「SHIFT2028」で掲げる生成AIエージェント領域へのシフトとストック型収益基盤の強化を具現化する施策の一つとなる。特約店制度を通じて販売チャネルを広げることで顧客基盤の拡大を図るとともに、ライセンス提供に加え、導入支援・開発・運用支援へと収益機会を広げることで、中長期的な継続収益の積み上げを目指す。
同社は今後も、パートナーエコシステムの拡充とソリューション高度化を通じて、企業における生成AI活用の実装を加速し、事業成長のさらなる拡大を図る。《KA》
スポンサードリンク