*16:41JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は急伸、ソフトバンクGとアドバンテの2銘柄で約1042円押し上げ

15日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり172銘柄、値下がり51銘柄、変わらず2銘柄となった。

前週末12日の米国市場は堅調に推移。イラン和平交渉を睨み、寄り付き後、まちまち。覚書を巡る報道を受け、トランプ大統領が投稿でイランを非難すると一時期待感が後退し相場が失速する局面もあった。ただ、中盤にかけ、仲介役のパキスタン首相がイラン和平合意の文書がまとまったことを明らかにすると、合意期待が高まったほか原油安を好感し、相場は続伸して終了。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸でスタートした。前週末の米国株高やイラン和平合意期待、原油安を背景に投資家心理が急速に改善し、寄り付きから買いが先行した。半導体関連や電子部品株を中心に買い戻しが広がり、指数は前場中盤にかけて上げ幅を急拡大。ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞など値がさ株がけん引し、日経平均は69600円台まで水準を切り上げる場面があった。幅広い銘柄で物色が広がる中、日経平均は節目の7万円を視野に入れる格好となった。

大引けの日経平均は前営業日比3297.46円高の69317.50円となった。東証プライム市場の売買高は24億4308万株、売買代金は11兆4601億円だった。業種別では、空運業、金属製品、建設業などが上昇した一方で、食料品、鉱業、海運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は69％、対して値下がり銘柄は27％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約1042円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは太陽誘電＜6976＞で22.64％高、同2位はイビデン＜4062＞で19.08％高だった。

一方、値下がり寄与トップはKDDI＜9433＞、同2位はキッコーマン＜2801＞となり、2銘柄で日経平均を約30円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはサイバーエージェント＜4751＞で5.06％安、同2位はキッコーマンで3.65％安だった。



*15:30現在

日経平均株価 69317.50(+3297.46)

値上がり銘柄数 172(寄与度+3413.24)

値下がり銘柄数 51(寄与度-115.78)

変わらず銘柄数 2

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7139 667 536.62

＜6857＞ アドバンテ 29420 2095 505.65

＜8035＞ 東エレク 72760 4760 478.70

＜4062＞ イビデン 22750 3645 244.38

＜285A＞ キオクシアHD 90910 9710 227.85

＜6762＞ TDK 3906 402 202.14

＜6981＞ 村田製作所 10060 1504 121.00

＜6976＞ 太陽誘電 19285 3560 119.34

＜6954＞ ファナック 7344 394 66.04

＜4063＞ 信越化 7564 376 63.02

＜6920＞ レーザーテック 48300 4300 57.66

＜6971＞ 京セラ 3837 166 44.52

＜9983＞ ファーストリテ 81080 550 44.25

＜6146＞ ディスコ 85250 5350 35.87

＜8015＞ 豊田通商 6505 331 33.29

＜7735＞ SCREEN 14860 915 24.54

＜6361＞ 荏原製作所 6204 698 23.40

<7203> トヨタ自動車 2902.5 127 21.29

<5802> 住友電気工業 11530 560 18.77

<5803> フジクラ 4346 90 18.10

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2718 -51 -20.52

＜2801＞ キッコーマン 1569.5 -59.5 -9.97

<9735> セコム 6409 -140 -9.39

<9843> ニトリHD 2603 -87.5 -7.33

<7832> バンナムHD 3594 -72 -7.24

<6098> リクルートHD 10720 -70 -7.04

<2802> 味の素 5060 -98 -6.57

<7453> 良品計画 3629 -87 -5.83

<2914> JT 6070 -107 -3.59

<8031> 三井物産 4838 -48 -3.22

<7733> オリンパス 1686 -17 -2.28

<4519> 中外製薬 7428 -22 -2.21

<7974> 任天堂 7110 -64 -2.15

<6532> ベイカレント 5484 -61 -2.04

<3099> 三越伊勢丹HD 3699 -56 -1.88

＜4751＞ サイバーエージェント 1295 -69 -1.85

<7911> TOPPAN 4408 -99 -1.66

<2871> ニチレイ 2091.5 -39 -1.31

<2503> キリンHD 2682 -38.5 -1.29

<8766> 東京海上HD 7301 -24 -1.21《CS》