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はてな 特別損失および繰延税金資産の計上、並びに通期業績予想の修正
*15:30JST はてな---特別損失および繰延税金資産の計上、並びに通期業績予想の修正
はてな＜3930＞は2026年7月期第3四半期会計期間において、特別損失、繰延税金資産をそれぞれ計上し、12日開催の取締役会で2025年9月12日に公表した「2025年7月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載している2026年7月期の業績予想（2025年8月１日～2026年7月31日）を修正したことを発表した。
同社は2026年4月24日付「資金流出事案の発生に関するお知らせ」で公表した事案について流出金額の精査が完了し、現時点における被害の最大額である11.79億円を資金流出事案に伴う損失（特別損失）として計上することとした。なお、現在も関係金融機関等と連携し回収措置を講じている段階であり、今後回収額が確定次第、特別利益として計上する予定。
繰延税金資産について、同社は今後の業績動向を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討し、2026年7月期第3四半期累計期間において、繰延税金資産の計上等により、法人税等として△3.57億円（△は利益）を計上することとした。
2026年7月期の業績予想数値は、売上高前回予想比5.7％（2.19億円）減の36.40億円。営業利益は前回予想比17.1％（0.23億円）減の1.13億円。経常利益は前回予想比38.3％（0.56億円）減の0.90億円。当期純利益は8.68億円減の△7.67億円。1株当たり当期純利益は△256.50円。
売上高については、前回発表予想を下回る見込みとなった。営業費用については、前回発表予想を下回る見込みとなった。
また、2026年4月14日付「記念株主優待に関するお知らせ」で公表した上場10周年記念株主優待の実施に伴う費用を、営業外費用へ計上する見込み。《KA》
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