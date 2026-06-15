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出来高変化率ランキング（14時台）～フィットイージー、ビーマップなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～フィットイージー、ビーマップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月15日 14:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 500120 2221.866 383.76% 0.0029%
＜4316＞ ビーマップ 1430500 11055.78 317.58% 0.1111%
＜7435＞ ナ・デックス 513300 34174.28 311.87% 0.2744%
＜2090＞ NZAM米7H 113509 21458.663 311.21% 0.0036%
＜453A＞ iS米カバコ 521790 59130.679 244.01% 0.0012%
＜8139＞ ナガホリ 88500 20924.8 236.94% -0.0574%
＜212A＞ フィットイージ 766600 288784.14 205.99% 0.1074%
＜2513＞ NF外株 103366 60094.744 191.92% 0.0168%
＜5889＞ JEH 519000 199371.74 186.86% 0.0834%
＜133A＞ GX超短米 584061 238953.57 173.02% -0.0009%
＜4431＞ スマレジ 536800 259317.08 172.8% 0.0558%
＜462A＞ ファンディーノ 1929000 132899.78 171.94% -0.197%
＜1563＞ グロース・コア 94933 48120.217 166.79% -0.0451%
＜8079＞ 正栄食 239500 234409.2 158.8% 0.0673%
＜2039＞ ドバイベア 1046555 135020.171 158.24% 0.0542%
＜1367＞ iFTPXダ 155854 157120.613 155.21% 0.0594%
＜5572＞ リッジアイ 408900 480582.46 141.45% 0.1199%
＜1311＞ NFTPX30 54297 33751.596 135.95% 0.0414%
＜399A＞ 上日高50 187738 116004.896 129.67% 0.025%
＜5660＞ 神鋼線 17300 10235.96 127.42% 0.0152%
<219A> ハートシード 1048800 573668.08 126.74% 0.0923%
<2586> フルッタフルッタ 3189800 94201.88 126.14% 0.0769%
<2633> NFS＆P500 427170 77110.745 124.4% 0.0159%
<3498> 霞ヶ関キャ 784200 1718675.6 124.01% 0.102%
<2841> iFナス100H 148942 86503.112 123.69% 0.0264%
<5136> tripla 147400 66921.4 123.24% 0.0337%
<6387> サムコ 350100 1602959.6 120.15% 0.1788%
<6264> マルマエ 2381500 1732775.7 119.71% 0.1166%
<1482> 米債ヘッジ 164071 78098.614 117.03% 0.0025%
<1678> NFインド株 1410020 155831.987 115.82% 0.0339%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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