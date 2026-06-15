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出来高変化率ランキング（14時台）～フィットイージー、ビーマップなどがランクイン

2026年6月15日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～フィットイージー、ビーマップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月15日　14:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 500120 　2221.866　 383.76% 0.0029%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1430500 　11055.78　 317.58% 0.1111%
＜7435＞ ナ・デックス　　　　513300 　34174.28　 311.87% 0.2744%
＜2090＞ NZAM米7H　　　113509 　21458.663　 311.21% 0.0036%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　521790 　59130.679　 244.01% 0.0012%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　　88500 　20924.8　 236.94% -0.0574%
＜212A＞ フィットイージ　　　766600 　288784.14　 205.99% 0.1074%
＜2513＞ NF外株　　　　　　103366 　60094.744　 191.92% 0.0168%
＜5889＞ JEH　　　　　　　519000 　199371.74　 186.86% 0.0834%
＜133A＞ GX超短米　　　　　584061 　238953.57　 173.02% -0.0009%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　536800 　259317.08　 172.8% 0.0558%
＜462A＞ ファンディーノ　　　1929000 　132899.78　 171.94% -0.197%
＜1563＞ グロース・コア　　　94933 　48120.217　 166.79% -0.0451%
＜8079＞ 正栄食　　　　　　　239500 　234409.2　 158.8% 0.0673%
＜2039＞ ドバイベア　　　　　1046555 　135020.171　 158.24% 0.0542%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　155854 　157120.613　 155.21% 0.0594%
＜5572＞ リッジアイ　　　　　408900 　480582.46　 141.45% 0.1199%
＜1311＞ NFTPX30　　　54297 　33751.596　 135.95% 0.0414%
＜399A＞ 上日高50　　　　　187738 　116004.896　 129.67% 0.025%
＜5660＞ 神鋼線　　　　　　　17300 　10235.96　 127.42% 0.0152%
<219A> ハートシード　　　　1048800 　573668.08　 126.74% 0.0923%
<2586> フルッタフルッタ　　3189800 　94201.88　 126.14% 0.0769%
<2633> NFS＆P500　　427170 　77110.745　 124.4% 0.0159%
<3498> 霞ヶ関キャ　　　　　784200 　1718675.6　 124.01% 0.102%
<2841> iFナス100H　　148942 　86503.112　 123.69% 0.0264%
<5136> tripla　　　　147400 　66921.4　 123.24% 0.0337%
<6387> サムコ　　　　　　　350100 　1602959.6　 120.15% 0.1788%
<6264> マルマエ　　　　　　2381500 　1732775.7　 119.71% 0.1166%
<1482> 米債ヘッジ　　　　　164071 　78098.614　 117.03% 0.0025%
<1678> NFインド株　　　　1410020 　155831.987　 115.82% 0.0339%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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