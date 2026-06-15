*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ナガホリ、正栄食などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月15日 13:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H 500120 2221.866 383.76% 0.0029%

＜4316＞ ビーマップ 1334300 11055.78 313.25% 0.094%

＜2090＞ NZAM米7H 113509 21458.663 311.21% 0.0036%

＜7435＞ ナ・デックス 479300 34174.28 306.46% 0.2744%

＜453A＞ iS米カバコ 501000 59130.679 239.61% 0.0014%

＜8139＞ ナガホリ 84900 20924.8 232.52% -0.0367%

＜2513＞ NF外株 103356 60094.744 191.91% 0.0148%

＜212A＞ フィットイージ 679700 288784.14 191.78% 0.123%

＜5889＞ JEH 466400 199371.74 173.41% 0.0723%

＜133A＞ GX超短米 583855 238953.57 172.97% -0.0009%

＜462A＞ ファンディーノ 1816100 132899.78 164.46% -0.192%

＜4431＞ スマレジ 500800 259317.08 164.05% 0.0512%

＜1563＞ グロース・コア 92671 48120.217 163.83% -0.0468%

＜8079＞ 正栄食 226300 234409.2 151.60% 0.0709%

＜1367＞ iFTPXダ 150376 157120.613 150.73% 0.0587%

＜2039＞ ドバイベア 933615 135020.171 143.84% 0.0581%

＜1311＞ NFTPX30 52897 33751.596 132.71% 0.0399%

＜399A＞ 上日高50 187199 116004.896 129.31% 0.0255%

＜5572＞ リッジアイ 369200 480582.46 128.91% 0.1118%

＜5660＞ 神鋼線 16900 10235.96 124.50% 0.0152%

<2841> iFナス100H 148763 86503.112 123.55% 0.0247%

<219A> ハートシード 992500 573668.08 119.80% 0.0979%

<3498> 霞ヶ関キャ 731400 1718675.6 115.34% 0.1003%

<7490> 日新商事 68300 50816.4 110.83% 0%

<1482> 米債ヘッジ 154041 78098.614 109.32% 0.0031%

<378A> ヒット 77000 63033.62 107.17% -0.058%

<1678> NFインド株 1303370 155831.987 106.19% 0.0317%

<1651> iF高配40 53195 66618.412 104.96% 0.0207%

<221A> MX日経半 581830 335870.217 104.63% 0.0714%

<3444> 菊池製作 597100 248938.18 104.05% -0.1697%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》