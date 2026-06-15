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出来高変化率ランキング（13時台）～ナガホリ、正栄食などがランクイン

2026年6月15日 13:53

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記事提供元：フィスコ

*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ナガホリ、正栄食などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月15日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 　500120 　2221.866　 383.76% 0.0029%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　1334300 　11055.78　 313.25% 0.094%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　113509 　21458.663　 311.21% 0.0036%
＜7435＞ ナ・デックス　　　 　479300 　34174.28　 306.46% 0.2744%
＜453A＞ iS米カバコ　　　 　501000 　59130.679　 239.61% 0.0014%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　 　84900 　20924.8　 232.52% -0.0367%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　103356 　60094.744　 191.91% 0.0148%
＜212A＞ フィットイージ　　 　679700 　288784.14　 191.78% 0.123%
＜5889＞ JEH　　　　　　 　466400 　199371.74　 173.41% 0.0723%
＜133A＞ GX超短米　　　　 　583855 　238953.57　 172.97% -0.0009%
＜462A＞ ファンディーノ　　 　1816100 　132899.78　 164.46% -0.192%
＜4431＞ スマレジ　　　　　 　500800 　259317.08　 164.05% 0.0512%
＜1563＞ グロース・コア　　 　92671 　48120.217　 163.83% -0.0468%
＜8079＞ 正栄食　　　　　　 　226300 　234409.2　 151.60% 0.0709%
＜1367＞ iFTPXダ　　　 　150376 　157120.613　 150.73% 0.0587%
＜2039＞ ドバイベア　　　　 　933615 　135020.171　 143.84% 0.0581%
＜1311＞ NFTPX30　　 　52897 　33751.596　 132.71% 0.0399%
＜399A＞ 上日高50　　　　 　187199 　116004.896　 129.31% 0.0255%
＜5572＞ リッジアイ　　　　 　369200 　480582.46　 128.91% 0.1118%
＜5660＞ 神鋼線　　　　　　 　16900 　10235.96　 124.50% 0.0152%
<2841> iFナス100H　 　148763 　86503.112　 123.55% 0.0247%
<219A> ハートシード　　　 　992500 　573668.08　 119.80% 0.0979%
<3498> 霞ヶ関キャ　　　　 　731400 　1718675.6　 115.34% 0.1003%
<7490> 日新商事　　　　　 　68300 　50816.4　 110.83% 0%
<1482> 米債ヘッジ　　　　 　154041 　78098.614　 109.32% 0.0031%
<378A> ヒット　　　　　　 　77000 　63033.62　 107.17% -0.058%
<1678> NFインド株　　　 　1303370 　155831.987　 106.19% 0.0317%
<1651> iF高配40　　　 　53195 　66618.412　 104.96% 0.0207%
<221A> MX日経半　　　　 　581830 　335870.217　 104.63% 0.0714%
<3444> 菊池製作　　　　　 　597100 　248938.18　 104.05% -0.1697%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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