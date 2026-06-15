*12:40JST 日経平均は急伸、ソフトバンクGと東エレクの2銘柄で約1281円押し上げ

15日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり197銘柄、値下がり27銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は急伸。3573.60円高の69593.64円（出来高概算11億7099万株）で前場の取引を終えている。前週末12日の米国市場でダウ平均は353.51ドル高の51202.26ドル、ナスダックは79.18ポイント高の25888.84で取引を終了。イラン和平交渉を睨み、寄り付き後、まちまち。覚書を巡る報道を受け、トランプ大統領が投稿でイランを非難すると一時期待感が後退し相場が失速する局面もあったが、スペースXの上場で投資家心理が改善し下値を支えた。さらに、中盤にかけ、仲介役のパキスタン首相がイラン和平合意の文書がまとまったことを明らかにすると、合意期待が高まったほか原油安を好感し、相場は続伸して終了。米株式市場の動向を横目に、6月15日の日経平均は前営業日比763.18円高の66783.22円と続伸でスタートした。前週末の米国株高やイラン和平合意期待、原油安を背景に投資家心理が改善し、寄り付きから買いが先行した。半導体関連や電子部品株を中心に買い戻しが広がり、指数は前場中盤にかけて上げ幅を急拡大。ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞など値がさ株がけん引し、日経平均は69500円台まで水準を切り上げた。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位は東エレク＜8035＞となり、2銘柄で日経平均を約1281円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップは太陽誘電＜6976＞で18.09％高、同2位は村田製作所＜6981＞で17.46％高だった。

一方、値下がり寄与トップはキッコーマン＜2801＞、同2位はKDDI＜9433＞となり、2銘柄で日経平均を約12円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはサイバーエージェント＜4751＞で3.45％安、同2位はキッコーマンで2.67％安だった。



*11:30現在



日経平均株価 69593.64(+3573.60)

値上がり銘柄数 197(寄与度+3609.39)

値下がり銘柄数 27(寄与度-35.79)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7284 812 653.28

＜8035＞ 東エレク 74250 6250 628.54

＜6857＞ アドバンテ 29425 2100 506.85

＜4062＞ イビデン 22395 3290 220.58

＜285A＞ キオクシアHD 90030 8830 207.20

＜6762＞ TDK 3863 359 180.52

＜6981＞ 村田製作所 10050 1494 120.20

＜6976＞ 太陽誘電 18570 2845 95.37

＜6920＞ レーザーテック 48550 4550 61.01

＜6954＞ ファナック 7314 364 61.01

＜4063＞ 信越化 7551 363 60.84

＜6146＞ ディスコ 85660 5760 38.62

＜8015＞ 豊田通商 6486 312 31.38

＜7203＞ トヨタ自動車 2925.5 150 25.14

＜6971＞ 京セラ 3763 92 24.67

＜7735＞ SCREEN 14855 910 24.40

＜9983＞ ファーストリテ 80830 300 24.14

<5802> 住友電気工業 11575 605 20.28

<4543> テルモ 2273 73.5 19.71

<6361> 荏原製作所 6079 573 19.21



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜2801＞ キッコーマン 1585.5 -43.5 -7.29

＜9433＞ KDDI 2755 -14 -5.63

<9735> セコム 6483 -66 -4.42

<7453> 良品計画 3666 -50 -3.35

<9843> ニトリHD 2659 -31.5 -2.64

<7974> 任天堂 7100 -74 -2.48

<2914> JT 6119 -58 -1.94

＜4751＞ サイバーエージェント 1317 -47 -1.26

<2503> キリンHD 2696 -24.5 -0.82

<7832> バンナムHD 3659 -7 -0.70

<3099> 三越伊勢丹HD 3737 -18 -0.60

<2871> ニチレイ 2114 -16.5 -0.55

<7733> オリンパス 1699.5 -3.5 -0.47

<2269> 明治HD 3692 -35 -0.47

<4661> オリエンタルランド 2252 -12.5 -0.42

<4901> 富士フイルム 3397 -4 -0.40

<8031> 三井物産 4880 -6 -0.40

<9147> NXHD 5034 -32 -0.32

<7911> TOPPAN 4490 -17 -0.28

<8252> 丸井G 2840 -8.5 -0.28《CS》