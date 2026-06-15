*12:29JST ベーシック：ストック収益積み上がり進展、AIサービスが次の成長ドライバー

ベーシック＜519A＞は、企業のマーケティングや営業、顧客対応などフロントオフィス領域のDX（デジタル化）を支援するSaaS企業だ。主力サービスはBtoBマーケティング支援ツール「ferret One」と問い合わせ管理ツール「formrun」であり、近年は営業支援ツール「ferret SFA/CRM」、業務自動化ツール「workrun」、AIチャットボット「askrun」などサービス領域を拡大している。従来の単一プロダクト提供から複数サービスを組み合わせた統合型プラットフォームへ進化を進めており、顧客単価向上と継続利用拡大を目指している。

2026年12月期第1四半期は、売上高6.1億円（前年同期比16.6％増）、営業利益1.0億円（同2.0倍）となった。売上成長を維持しながら利益率改善も進み、営業利益率は前年同期の約10％から17％まで上昇した。背景には、主力サービスの契約件数拡大に加え、固定費増加を抑えながら売上を積み上げたことがある。同社は「人の数に依存しない成長」を重視しており、最重要指標 である一人当たり売上高は2,000万円を突破した。人員増加に頼らず収益を拡大できている点は、SaaS企業として高く評価できるポイントだ。

売上成長の中心は新規顧客獲得である。既存顧客へのアップセルやクロスセルの寄与はまだ限定的であり、現状では全体の1～2割程度に留まる。一方で、同社は5,500社超の顧客基盤を有しており、今後は新サービス群を既存顧客へ展開することで顧客単価引き上げ余地が大きい。特に主力の「formrun」利用企業に対して営業支援や業務自動化サービスを追加提案できることは大きな強みとなる。

また、ストック型収益の積み上がりも順調だ。ARR（年間経常収益）は前年同期比16％増となった。主力サービスの解約率も改善傾向にあり、「ferret One」は1％台まで低下している。大企業や中堅企業の導入比率上昇により契約継続率が向上していることが背景だ。「formrun」はPLG型と言われる、営業を介さずに全ての手続きがウェブ上で完結するプロダクトであるため、解約率はやや高いものの、一般的なSaaS業界基準と比較しても十分低水準にある。

今期会社計画は、売上高27.3億円（前期比20.2％増）、営業利益4.5億円（同66.6％増）としている。第1四半期時点の進捗は順調であり、同社の売上の約8割がリカーリング収益であることを考慮すると、業績の予見性は高い。SaaS企業特有の積み上げ型収益構造により、契約数増加が後半に向けて売上へ反映されやすい点も特徴だ。

今後の注目点は、新サービス群の立ち上がりである。2026年に正式リリースした「workrun」はノーコードで業務フローを自動化するサービスであり、既に売上計上が始まっている。また、AIチャットボットサービス「askrun」は7月に正式版 リリースを予定している。さらに営業支援ツール「ferret SFA/CRM」も導入が進んでおり、第3 四半期以降の売上寄与が期待される。これらは既存顧客へのクロスセルが中心となるため、新たな顧客獲得コストを大きくかけずに成長できる可能性がある。

市場環境も追い風だ。国内では人手不足や人件費上昇が続いており、企業は少人数で業務を回すためのDXやAI活用を急速に進めている。同社は単なる業務効率化ではなく、マーケティングから営業、顧客対応まで一気通貫で支援できる点が特徴である。競合にはSalesforceやHubSpotなどの外資系サービスが存在するが、同社は日本企業向けに最適化された使いやすさや導入しやすい価格帯を武器としている。

中長期的には、DXからAXへの進化が成長テーマとなる。AIを活用した業務自動化機能を各サービスへ組み込むことで、顧客の業務効率化をさらに進める方針だ。加えて、既存顧客へのクロスセル強化やM&Aも成長戦略として視野に入れている。一人当たり売上高は過去3年で約2倍に引き上がったものの改善は進んでおり、生産性向上による利益成長余地は大きい。

現時点で配当実施予定はなく、株主還元よりも成長投資を優先する方針だ。ただし、営業利益率は17％まで上昇しており、将来的には20％超も視野に入る。SaaS企業の評価指標である「40％ルール（売上成長率＋営業利益率）」に近づきつつあり、高成長と高収益を両立できる企業へ進化できるかが今後の最大の注目点となる。

総じて同社は、企業のフロントオフィスDX・AX領域に特化したSaaS企業として着実に成長している。足元では主力サービスの契約積み上がりに加え、高い収益性を維持しながら営業利益率の改善も進んでいる。今後は「workrun」「askrun」「ferret SFA/CRM」など新サービスの収益貢献や既存顧客へのクロスセル拡大が成長ドライバーとなる見通しだ。配当よりも成長投資を優先する局面にあるものの、人員増加に依存しない高生産性経営やAI活用による付加価値向上が進めば、中長期的には売上成長と利益率向上を両立できる可能性が高い。ストック型収益の積み上がりと新サービス群の立ち上がりに注目したい。《YS》