*12:03JST フォーバル---下関市初のDX事業となる「2025年度中小企業DX伴走支援事業」を受託

フォーバル＜8275＞は12日、山口県下関市が実施する「2025年度 中小企業DX伴走支援事業」を受託したと発表した。

本事業は、ICTやAIなどのデジタル技術を活用した生産性向上や新たな価値創出を目的とし、人手不足が深刻化する中で中小企業・小規模事業者のDX推進を支援する取り組みである。

下関市では、生産年齢人口の減少や就業者の高齢化に加え、少人数経営による業務の属人化、紙・口頭中心の業務運用、情報共有の遅れなど構造的課題が顕在化しており、個社ごとに異なる実態に応じたDX支援が求められている。

本事業において同社は、DXに関する基礎知識の習得を目的としたセミナーやAI活用ワークショップを開催し、企業が自社でDX推進に取り組むきっかけを創出する。さらに、約100社の中小企業への訪問調査を通じてDX状況や経営課題・業務課題のヒアリングを行い、各社に適したDX推進の方向性を整理する。

また、選定企業に対して約4カ月間の伴走型支援を実施し、業務の標準化・デジタル化・情報共有の高度化・人材育成などを推進する。加えて、取り組み成果を事例として可視化し市内企業へ横展開することで、DXの普及と意識向上を図る。これらの活動を通じて、市内企業全体のデジタル変革と実効性の高いDX支援の実現を目指す。《KA》