*11:37JST ククレブ・アドバイザーズ---販売用不動産の売却およびプロジェクト・マネジメント業務受託

ククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は12日、販売用不動産の売却およびリノベーションプロジェクトに関するプロジェクト・マネジメント業務を受託を決議したと発表した。

本物件は神奈川県藤沢市所在の不動産で現在非稼働状態にあるが、同社は今回本物件を現状有姿のまま売却することを決議した。本物件については、売却と同時に、買主が発注者となって推進するリノベーション工事について、同社が工事期間中のプロジェクト・マネジメント業務、リノベーション後のテナント探索、および竣工後の収益不動産としての出口先探索を担うこととし、不動産売買契約と併せて買主とプロジェクト・マネジメント業務契約を締結した。なお、工事完了は2027年1月頃を予定している。

本件は販売用不動産の売却にとどまらず、非稼働となっていた企業不動産の再生を通じて新たな価値を創出する取り組み。今後も増加が見込まれる企業不動産のリノベーション・再生ニーズを捉え、不動産テックで企業不動産の流通・再生・活用の一連のプロセスをつなぐCREプラットフォーマーとして、価値創出に取り組んでいく。

売却先および売却価格は、売却先との守秘義務契約に基づき公表は控える。なお、販売用不動産の売却価格は、同社の直前会計年度(2025年8月期)における連結売上高の10％以上に相当する額である。また、売却先は国内に所在する事業会社であり、同社と重要な資本提携および業務提携関係がある。本物件の売却については、2026年8月期連結業績予想に織り込み済み。《KA》