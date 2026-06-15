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出来高変化率ランキング（10時台）～リッジアイ、ビーマップなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リッジアイ、ビーマップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月15日 10:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2857＞ ドイツ債H 500080 2221.866 383.76% 0.0025%
＜2090＞ NZAM米7H 113507 21458.663 311.2% 0.0032%
＜4316＞ ビーマップ 965800 11055.78 289.13% 0.2478%
＜7435＞ ナ・デックス 340100 34174.28 275.87% 0.2662%
＜453A＞ iS米カバコ 457090 59130.679 229.44% 0.0021%
＜2513＞ NF外株 102715 60094.744 191.15% 0.0133%
＜133A＞ GX超短米 570737 238953.57 170.15% 0%
＜212A＞ フィットイージ 419800 288784.14 130.67% 0.1374%
＜4431＞ スマレジ 372200 259317.08 126.55% 0.0512%
＜1563＞ グロース・コア 67004 48120.217 124.01% -0.0345%
＜399A＞ 上日高50 166990 116004.896 115.06% 0.0345%
＜1311＞ NFTPX30 44015 33751.596 109.97% 0.0518%
＜2039＞ ドバイベア 694678 135020.171 107.09% 0.0465%
＜5889＞ JEH 273700 199371.74 105.74% 0.0516%
＜5660＞ 神鋼線 14000 10235.96 101.36% 0.0141%
＜1367＞ iFTPXダ 98396 157120.613 98.11% 0.0683%
＜1494＞ One高配 4102 96361.662 95.63% 0.0257%
＜1651＞ iF高配40 47152 66618.412 90.46% 0.0314%
＜5572＞ リッジアイ 252700 480582.46 85.96% 0.1264%
＜1618＞ NFエネ資源 3152 40543.78 80.76% 0.0373%
<3498> 霞ヶ関キャ 547700 1718675.6 80.54% 0.102%
<8079> 正栄食 119800 234409.2 73.26% 0.0529%
<2237> iF500ダ 1839 115982.89 69.5% 0.0288%
<438A> インフキュリオン 224000 105499.22 68.67% 0.0041%
<4367> 広栄化学 12900 19635.62 65.33% 0.0637%
<5532> リアルゲイト 58900 116377.6 64.02% -0.0315%
<1345> 上場Jリート 64563 56840.916 63.95% 0.0076%
<1619> NF建設資 1407 41205.548 61.31% 0.0497%
<221A> MX日経半 397680 335870.217 59.95% 0.0657%
<378A> ヒット 49900 63033.62 58.76% -0.0402%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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