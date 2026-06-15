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出来高変化率ランキング（10時台）～リッジアイ、ビーマップなどがランクイン

2026年6月15日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リッジアイ、ビーマップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月15日　10:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2857＞ ドイツ債H　　　　 500080 　2221.866　 383.76% 0.0025%
＜2090＞ NZAM米7H　　　113507 　21458.663　 311.2% 0.0032%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　965800 　11055.78　 289.13% 0.2478%
＜7435＞ ナ・デックス　　　　340100 　34174.28　 275.87% 0.2662%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　457090 　59130.679　 229.44% 0.0021%
＜2513＞ NF外株　　　　　　102715 　60094.744　 191.15% 0.0133%
＜133A＞ GX超短米　　　　　570737 　238953.57　 170.15% 0%
＜212A＞ フィットイージ　　　419800 　288784.14　 130.67% 0.1374%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　372200 　259317.08　 126.55% 0.0512%
＜1563＞ グロース・コア　　　67004 　48120.217　 124.01% -0.0345%
＜399A＞ 上日高50　　　　　166990 　116004.896　 115.06% 0.0345%
＜1311＞ NFTPX30　　　44015 　33751.596　 109.97% 0.0518%
＜2039＞ ドバイベア　　　　　694678 　135020.171　 107.09% 0.0465%
＜5889＞ JEH　　　　　　　273700 　199371.74　 105.74% 0.0516%
＜5660＞ 神鋼線　　　　　　　14000 　10235.96　 101.36% 0.0141%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　98396 　157120.613　 98.11% 0.0683%
＜1494＞ One高配　　　　　4102 　96361.662　 95.63% 0.0257%
＜1651＞ iF高配40　　　　47152 　66618.412　 90.46% 0.0314%
＜5572＞ リッジアイ　　　　　252700 　480582.46　 85.96% 0.1264%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　3152 　40543.78　 80.76% 0.0373%
<3498> 霞ヶ関キャ　　　　　547700 　1718675.6　 80.54% 0.102%
<8079> 正栄食　　　　　　　119800 　234409.2　 73.26% 0.0529%
<2237> iF500ダ　　　　1839 　115982.89　 69.5% 0.0288%
<438A> インフキュリオン　　224000 　105499.22　 68.67% 0.0041%
<4367> 広栄化学　　　　　　12900 　19635.62　 65.33% 0.0637%
<5532> リアルゲイト　　　　58900 　116377.6　 64.02% -0.0315%
<1345> 上場Jリート　　　　64563 　56840.916　 63.95% 0.0076%
<1619> NF建設資　　　　　1407 　41205.548　 61.31% 0.0497%
<221A> MX日経半　　　　　397680 　335870.217　 59.95% 0.0657%
<378A> ヒット　　　　　　　49900 　63033.62　 58.76% -0.0402%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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