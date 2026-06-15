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出来高変化率ランキング（9時台）～ドバイベア、ビーマップなどがランクイン

2026年6月15日 09:47

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記事提供元：フィスコ

*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ドバイベア、ビーマップなどがランクイン
ドバイベア＜2039＞がランクイン（9時29分時点）。正式名称は、NEXT NOTES ドバイ
原油先物　ベア ETN。日経・JPX原油インバース指数への連動を目指す金融商品。日
経・JPX原油インバース指数は、変動率が日経・JPX原油指数の前日比変動率（％）
の-1倍となるように計算された指数。今日は米イラン和平合意が伝えられ、原油価
格が下落しており、これを映した動きとなっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月15日　9:29　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜531A＞ NZAM日50　　 13001 　11753.893　 352.17% 0.025%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　　150060 　2221.866　 349.68% 0.0017%
＜2090＞ NZAM米7H　　　113507 　21458.663　 311.2% 0.0032%
＜3682＞ エンカレッジ　　　　17200 　896.6　 266.12% -0.0052%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　547900 　11055.78　 231.2% 0.2649%
＜7857＞ セキ　　　　　　　　2300 　839.02　 221.7% 0%
＜7481＞ 尾家産業　　　　　　20700 　8863.04　 210.91% -0.0058%
<92025> ANA1P　　　　　16000 　16826.12　 151.23% 0.0052%
＜4379＞ フォトシンス　　　　244200 　24785.62　 147% 0.0508%
＜133A＞ GX超短米　　　　　441096 　238953.57　 138% -0.0009%
＜2513＞ NF外株　　　　　　62426 　60094.744　 129.3% 0.0119%
＜7461＞ キムラ　　　　　　　6400 　2685.7　 117.61% -0.0174%
＜6919＞ ケル　　　　　　　　11600 　8877.24　 116.16% 0.0029%
＜7601＞ ポプラ　　　　　　　12400 　1034.48　 104.8% 0.0121%
＜5199＞ 不二ラテ　　　　　　600 　348.02　 103.4% 0.0205%
＜9236＞ ジャパM＆A　　　　38200 　14347.86　 101.53% -0.0344%
＜9049＞ 京福電　　　　　　　200 　418　 97.1% -0.0144%
＜1311＞ NFTPX30　　　39483 　33751.596　 96.75% 0.0464%
＜1660＞ MXS高利J　　　　6344 　27855.22　 91.71% 0.0056%
＜6147＞ ヤマザキ　　　　　　31000 　1998.48　 87.83% 0.0245%
<3943> 大石産業　　　　　　12800 　7175.84　 87.56% -0.0008%
<7110> クラシコム　　　　　6800 　6665.42　 84.58% -0.0028%
＜2039＞ ドバイベア　　　　　567723 　135020.171　 83.05% 0.0503%
<1494> One高配　　　　　3601 　96361.662　 80.23% 0.0196%
<4918> アイビー　　　　　　21700 　3075.64　 72.94% 0.0077%
<6776> 天昇電　　　　　　　63600 　6637.4　 72.16% -0.0079%
<571A> iS日債13　　　　20 　77.119　 66.78% 0.0003%
<212A> フィットイージ　　　242700 　288784.14　 62.9% 0.1404%
<4936> アクシージア　　　　76400 　12037.54　 62.84% -0.0328%
<1618> NFエネ資源　　　　2671 　40543.78　 61.76% 0.0333%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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