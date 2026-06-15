*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ドバイベア、ビーマップなどがランクイン

ドバイベア＜2039＞がランクイン（9時29分時点）。正式名称は、NEXT NOTES ドバイ

原油先物 ベア ETN。日経・JPX原油インバース指数への連動を目指す金融商品。日

経・JPX原油インバース指数は、変動率が日経・JPX原油指数の前日比変動率（％）

の-1倍となるように計算された指数。今日は米イラン和平合意が伝えられ、原油価

格が下落しており、これを映した動きとなっている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [6月15日 9:29 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜531A＞ NZAM日50 13001 11753.893 352.17% 0.025%

＜2857＞ ドイツ債H 150060 2221.866 349.68% 0.0017%

＜2090＞ NZAM米7H 113507 21458.663 311.2% 0.0032%

＜3682＞ エンカレッジ 17200 896.6 266.12% -0.0052%

＜4316＞ ビーマップ 547900 11055.78 231.2% 0.2649%

＜7857＞ セキ 2300 839.02 221.7% 0%

＜7481＞ 尾家産業 20700 8863.04 210.91% -0.0058%

<92025> ANA1P 16000 16826.12 151.23% 0.0052%

＜4379＞ フォトシンス 244200 24785.62 147% 0.0508%

＜133A＞ GX超短米 441096 238953.57 138% -0.0009%

＜2513＞ NF外株 62426 60094.744 129.3% 0.0119%

＜7461＞ キムラ 6400 2685.7 117.61% -0.0174%

＜6919＞ ケル 11600 8877.24 116.16% 0.0029%

＜7601＞ ポプラ 12400 1034.48 104.8% 0.0121%

＜5199＞ 不二ラテ 600 348.02 103.4% 0.0205%

＜9236＞ ジャパM＆A 38200 14347.86 101.53% -0.0344%

＜9049＞ 京福電 200 418 97.1% -0.0144%

＜1311＞ NFTPX30 39483 33751.596 96.75% 0.0464%

＜1660＞ MXS高利J 6344 27855.22 91.71% 0.0056%

＜6147＞ ヤマザキ 31000 1998.48 87.83% 0.0245%

<3943> 大石産業 12800 7175.84 87.56% -0.0008%

<7110> クラシコム 6800 6665.42 84.58% -0.0028%

＜2039＞ ドバイベア 567723 135020.171 83.05% 0.0503%

<1494> One高配 3601 96361.662 80.23% 0.0196%

<4918> アイビー 21700 3075.64 72.94% 0.0077%

<6776> 天昇電 63600 6637.4 72.16% -0.0079%

<571A> iS日債13 20 77.119 66.78% 0.0003%

<212A> フィットイージ 242700 288784.14 62.9% 0.1404%

<4936> アクシージア 76400 12037.54 62.84% -0.0328%

<1618> NFエネ資源 2671 40543.78 61.76% 0.0333%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》