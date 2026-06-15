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出来高変化率ランキング（9時台）～ドバイベア、ビーマップなどがランクイン
*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ドバイベア、ビーマップなどがランクイン
ドバイベア＜2039＞がランクイン（9時29分時点）。正式名称は、NEXT NOTES ドバイ
原油先物 ベア ETN。日経・JPX原油インバース指数への連動を目指す金融商品。日
経・JPX原油インバース指数は、変動率が日経・JPX原油指数の前日比変動率（％）
の-1倍となるように計算された指数。今日は米イラン和平合意が伝えられ、原油価
格が下落しており、これを映した動きとなっている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月15日 9:29 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜531A＞ NZAM日50 13001 11753.893 352.17% 0.025%
＜2857＞ ドイツ債H 150060 2221.866 349.68% 0.0017%
＜2090＞ NZAM米7H 113507 21458.663 311.2% 0.0032%
＜3682＞ エンカレッジ 17200 896.6 266.12% -0.0052%
＜4316＞ ビーマップ 547900 11055.78 231.2% 0.2649%
＜7857＞ セキ 2300 839.02 221.7% 0%
＜7481＞ 尾家産業 20700 8863.04 210.91% -0.0058%
<92025> ANA1P 16000 16826.12 151.23% 0.0052%
＜4379＞ フォトシンス 244200 24785.62 147% 0.0508%
＜133A＞ GX超短米 441096 238953.57 138% -0.0009%
＜2513＞ NF外株 62426 60094.744 129.3% 0.0119%
＜7461＞ キムラ 6400 2685.7 117.61% -0.0174%
＜6919＞ ケル 11600 8877.24 116.16% 0.0029%
＜7601＞ ポプラ 12400 1034.48 104.8% 0.0121%
＜5199＞ 不二ラテ 600 348.02 103.4% 0.0205%
＜9236＞ ジャパM＆A 38200 14347.86 101.53% -0.0344%
＜9049＞ 京福電 200 418 97.1% -0.0144%
＜1311＞ NFTPX30 39483 33751.596 96.75% 0.0464%
＜1660＞ MXS高利J 6344 27855.22 91.71% 0.0056%
＜6147＞ ヤマザキ 31000 1998.48 87.83% 0.0245%
<3943> 大石産業 12800 7175.84 87.56% -0.0008%
<7110> クラシコム 6800 6665.42 84.58% -0.0028%
＜2039＞ ドバイベア 567723 135020.171 83.05% 0.0503%
<1494> One高配 3601 96361.662 80.23% 0.0196%
<4918> アイビー 21700 3075.64 72.94% 0.0077%
<6776> 天昇電 63600 6637.4 72.16% -0.0079%
<571A> iS日債13 20 77.119 66.78% 0.0003%
<212A> フィットイージ 242700 288784.14 62.9% 0.1404%
<4936> アクシージア 76400 12037.54 62.84% -0.0328%
<1618> NFエネ資源 2671 40543.78 61.76% 0.0333%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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