*09:36JST 株式会社酉島製作所：2025年度（2026年3月期）決算説明会文字起こし（6）

酉島製作所＜6363＞

残りのスライドは補足資料となりますので、後ほどお時間のある際にご参考いただければ幸いです。

こちらのスライドには、私たちのグローバルネットワークを示すマップを掲載しております。世界各地に広がる拠点の多くを自社で所有していることが私たちの大きな強みであり、それによってサービスのクオリティを隅々まで自分たちで完全にコントロールできる体制を整えています。

今後、さらにアメリカのテネシー州などでサポート体制を一段と強化し、成長著しい米国市場での活動を強力にバックアップしてまいります。

最後に、新日本造機株式会社の株式取得についてお話しいたします。

今年の2月10日、同社の株式を100%取得することに合意いたしました。今後は、同社の業績も私たちの連結決算の中に組み込まれていくことになります。

新日本造機様は、世界でも非常に知名度の高いブランドをお持ちです。特に石油・ガス分野を中心に卓越した認知度を誇り、数多くの素晴らしいお客様との信頼関係を築いていらっしゃいます。この合流により、私たちは新たなマーケットへと本格的に参入していくことになります。

また、新日本造機様側にとっても、さらに強化していきたい分野がございます。そこに、トリシマが持つ強固な営業力やグローバルなネットワーク力を存分に注ぎ込むことで、大きなシナジーを生み出していきたいと考えております。

私からの発表は以上となります。かなり駆け足の、そして日本語ではない（英語での）発表となってしまいましたが、皆様、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。

Thank you.《MY》