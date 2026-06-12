*18:10JST TalentX---「エンゲージメントとリファラル採用」の解説ガイドを公開

TalentX ＜330A＞は9日、従業員体験(EX)の向上と組織のファン創出につながるリファラル採用のノウハウを体系化したホワイトペーパー「エンゲージメントとリファラル採用」を公開したと発表した。

資料では、従業員体験(EX)と候補者体験(CX)を同時に高めながら、組織全体を採用エンジンへと変えていく実践的なアプローチを解説している。

発表によると、2025年の採用マーケティング実態調査では約6割の企業がリファラル採用を導入している一方、「なかなか紹介が発生しない」という課題を抱えている。背景には、社員が自社の魅力やビジョンを十分に言語化できていないことや、それらを語る機会が不足しているという本質的要因があるとしている。

ホワイトペーパーは、「タレントアクイジションとリファラル採用の位置づけ」「エンゲージメントとリファラル採用の関係性」「リファラル採用が定着しない本当の理由」「エンゲージメントを高めるリファラル採用の具体施策」の4つのテーマを中心に構成され、自社ファンと信頼を築く重要性、リファラル採用の意義、従業員エンゲージメントが採用成果に直結するメカニズム、社員を共感で巻き込み、紹介のハードルを下げる導線づくり、「紹介したくなる」体験設計による好循環の創出方法および実践的アプローチを解説している。《KA》