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東証グロ－ス指数は小幅に5日ぶり反発、物色の矛先は東証プライムに向かう
*16:41JST 東証グロ－ス指数は小幅に5日ぶり反発、物色の矛先は東証プライムに向かう
東証グロース市場指数 927.76 ＋0.44／出来高 3億3617万株／売買代金 1735億円東証グロース市場250指数 724.49 ＋1.50／出来高 1億9561万株／売買代金 1615億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数は小幅に5日ぶり反発、東証グロース市場250指数は続伸。値上がり銘柄数は231、値下がり銘柄数は303、変わらずは54。
前日11日の米株式市場でダウ平均は大幅反発。終盤にかけて、トランプ大統領がイランとの交渉進展を理由に攻撃を中止したほか和平合意間近との発表で戦争終結期待が高まり相場は大きく上昇した。
今日のグロ－ス市場は買いが先行したが上値の重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.22％高となった。朝方は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で原油先物価格が下落し、米長期金利が低下したことが新興市場で安心感となった。さらに、東証グロース市場指数は今年2月以降は910pt近辺の水準が下値支持帯として機能しており、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場では、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が7.91％上昇と、ダウ平均（1.86％上昇）と比べ上昇率が大きく、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株などに物色の矛先が向かい、新興市場では朝方の買い一巡後は上値を追う動きは乏しかった。また、米国で今日、米スペースXのナスダック上場が予定されているほか、来週15-16日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらのイベントを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあり、こうした状況から、今日の新興市場は買いが先行したが上値は重く、東証グロース市場指数は下げに転じる場面もあった。
個別では、26年4月期決算とNTTドコモ及び住信SBIネット銀行と金融領域における業務提携で基本合意したと発表したタイミー＜215A＞、26年7月期業績予想を上方修正したデジタルグリッド＜350A＞、26年10月期利益予想を上方修正したジャパンM&A＜9236＞、発行済株式数の5.23％上限の自社株買いを発表したTKP＜3479＞が上げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やアストロスケール＜186A＞が上昇。値上がり率上位には、ジーネクスト＜4179＞、GENDA＜9166＞などが顔を出した。
一方、第3四半期決算や株主優待制度の再開など手掛かりに前日ストップ高で本日は売りが先行したカラダノート＜4014＞、前日まで大幅続落の売り地合いが継続した中村超硬＜6166＞、前日大幅高の反動安となったキャスター＜9331＞、前日ストップ高の反動安となったBRANU＜460A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、3Dマトリクス＜7777＞、VALUENEX＜4422＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4179|ジーネクスト | 500| 80| 19.05|
2| 9236|ジャパンＭ＆Ａ | 1104| 150| 15.72|
3| 350A|デジタルグリッド | 797| 100| 14.35|
4| 3479|ＴＫＰ | 1721| 215| 14.28|
5| 9166|ＧＥＮＤＡ | 592| 60| 11.28|
6| 215A|タイミー | 1207| 114| 10.43|
7| 5132|ｐｌｕｓｚｅｒｏ | 1699| 141| 9.05|
8| 6613|ＱＤレーザ | 2620| 211| 8.76|
9| 290A|Ｓｙｎｓ | 1552| 111| 7.70|
10| 464A|ＱＰＳＨＤ | 2792| 185| 7.10|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|３Ｄマトリクス | 359| -80| -18.22|
2| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 644| -134| -17.22|
3| 460A|ＢＲＡＮＵ | 735| -142| -16.19|
4| 6085|アキテクツＳＪ | 343| -53| -13.38|
5| 3491|ＧＡ ＴＥＣＨ | 1271| -194| -13.24|
6| 446A|ノースサンド | 1208| -172| -12.46|
7| 3070|ジェリービーンズＧ | 71| -10| -12.35|
8| 5134|ＰＯＰＥＲ | 464| -64| -12.12|
9| 9331|キャスター | 1170| -138| -10.55|
10| 4258|網屋 | 3145| -355| -10.14|《SK》
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