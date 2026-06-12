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出来高変化率ランキング（14時台）～ラクーンHD、JGBダブルなどがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ラクーンHD、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月12日 14:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2251＞ JGBダブル 498170 39642.136 320.83% -0.0068%
＜7771＞ 日本精密 2865200 59916.12 302.04% 0.1438%
＜3825＞ REMIX 29218500 652803.28 266.75% 0.3681%
＜3031＞ ラクーンHD 591300 47541.44 226.26% -0.1041%
＜2510＞ NF国内債 464960 68508.544 225.75% 0.0011%
＜4346＞ NEXYZ．G 3360300 317408.58 220.56% -0.0332%
＜3479＞ TKP 574900 182617.04 206.25% 0.1328%
＜7095＞ MacbeeP 790700 173992.56 197.91% -0.1418%
＜5032＞ ANYCOLOR 6186400 2397577.64 195.82% -0.0492%
＜9556＞ INTLOOP 423300 117446.06 192.87% -0.0461%
＜2016＞ iF米710H 323159 93753.903 176.33% 0.0044%
＜6264＞ マルマエ 2012800 916210.54 171.45% 0.2083%
＜2512＞ NF外債ヘ 286770 36252.983 170.88% 0.004%
＜215A＞ タイミー 4991900 1273221.32 166.61% 0.0832%
＜1597＞ MXSJリート 716494 333402.807 159.26% 0.0054%
＜2513＞ NF外株 31821 67426.786 154.64% 0.0129%
＜4935＞ リベルタ 1687800 83549.38 139.81% 0.0899%
＜6072＞ 地盤ネットH 5627800 2299664.86 134.33% -0.029%
＜1618＞ NFエネ資源 2816 24032.292 133.74% -0.0033%
＜7192＞ モーゲージS 176800 25761.02 131.32% -0.0104%
<1488> iFJリート 128242 92861.549 125.57% 0.0065%
<3070> ジェリービー 6333600 151118.02 122.01% -0.1234%
<5660> 神鋼線 11600 7732.36 114.35% 0.0355%
<3529> アツギ 344900 92325.42 112.3% -0.0183%
<1473> Oneトピクス 33100 51279.422 112.03% 0.0126%
<9337> トリドリ 22100 15403.14 111.84% -0.0196%
<299A> クラシル 721700 224928.4 111.24% 0.0212%
<2511> NF外債 501650 169094.062 110.81% 0.0033%
<399A> 上日高50 113092 92018.129 108.91% 0.0202%
<6579> ログリー 60300 6987.68 107.72% -0.0272%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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