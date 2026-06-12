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出来高変化率ランキング（14時台）～ラクーンHD、JGBダブルなどがランクイン

2026年6月12日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ラクーンHD、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月12日　14:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2251＞ JGBダブル　　　 498170 　39642.136　 320.83% -0.0068%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　2865200 　59916.12　 302.04% 0.1438%
＜3825＞ REMIX　　　　　29218500 　652803.28　 266.75% 0.3681%
＜3031＞ ラクーンHD　　　　591300 　47541.44　 226.26% -0.1041%
＜2510＞ NF国内債　　　　　464960 　68508.544　 225.75% 0.0011%
＜4346＞ NEXYZ．G　　　3360300 　317408.58　 220.56% -0.0332%
＜3479＞ TKP　　　　　　　574900 　182617.04　 206.25% 0.1328%
＜7095＞ MacbeeP　　　790700 　173992.56　 197.91% -0.1418%
＜5032＞ ANYCOLOR　　6186400 　2397577.64　 195.82% -0.0492%
＜9556＞ INTLOOP　　　423300 　117446.06　 192.87% -0.0461%
＜2016＞ iF米710H　　　323159 　93753.903　 176.33% 0.0044%
＜6264＞ マルマエ　　　　　　2012800 　916210.54　 171.45% 0.2083%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　286770 　36252.983　 170.88% 0.004%
＜215A＞ タイミー　　　　　　4991900 　1273221.32　 166.61% 0.0832%
＜1597＞ MXSJリート　　　716494 　333402.807　 159.26% 0.0054%
＜2513＞ NF外株　　　　　　31821 　67426.786　 154.64% 0.0129%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　1687800 　83549.38　 139.81% 0.0899%
＜6072＞ 地盤ネットH　　　　5627800 　2299664.86　 134.33% -0.029%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　2816 　24032.292　 133.74% -0.0033%
＜7192＞ モーゲージS　　　　176800 　25761.02　 131.32% -0.0104%
<1488> iFJリート　　　　128242 　92861.549　 125.57% 0.0065%
<3070> ジェリービー　　　　6333600 　151118.02　 122.01% -0.1234%
<5660> 神鋼線　　　　　　　11600 　7732.36　 114.35% 0.0355%
<3529> アツギ　　　　　　　344900 　92325.42　 112.3% -0.0183%
<1473> Oneトピクス　　　33100 　51279.422　 112.03% 0.0126%
<9337> トリドリ　　　　　　22100 　15403.14　 111.84% -0.0196%
<299A> クラシル　　　　　　721700 　224928.4　 111.24% 0.0212%
<2511> NF外債　　　　　　501650 　169094.062　 110.81% 0.0033%
<399A> 上日高50　　　　　113092 　92018.129　 108.91% 0.0202%
<6579> ログリー　　　　　　60300 　6987.68　 107.72% -0.0272%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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