*12:39JST 日経平均は大幅続伸、東エレクが1銘柄で約656円分押し上げ

12日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり163銘柄、値下がり62銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。2225.68円高の66442.95円（出来高概算15億151万株）で前場の取引を終えている。

11日の米国株式市場は反発。ダウ平均は929.97ドル高の50848.75ドル、ナスダックは640.16ポイント高の25809.66で取引を終了した。原油価格の安定で、寄り付き後、上昇。トランプ大統領がカーグ島なども標的とするイラン攻撃強化を警告したため、原油価格上昇に連れ相場は失速した。終盤にかけて、トランプ大統領がイランとの交渉進展を理由に攻撃中止や和平合意間近との発表で戦争終結期待が高まり相場は大きく買われ、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

米株式市場の動向を横目に、12日の日経平均は958.96円高の65176.23円と続伸して取引を開始した。前日の米ハイテク株高やナスダックの上昇を受けて、東京市場でも半導体関連株を中心に買いが先行した。その後も海外短期筋による先物買いが断続的に入り、指数寄与度の大きい値がさ株が上昇幅を拡大したことで日経平均は上げ足を強めた。メジャーSQ通過に伴う需給面の不透明感が後退したことも支援材料となり、前場中盤以降は66000円台を回復。東証プライム市場では幅広い銘柄に買いが波及し、堅調な地合いが続いた。

個別では、東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテク＜6920＞、スクリン＜7735＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、ファナック＜6954＞、京セラ＜6971＞、太陽誘電＜6976＞、信越化＜4063＞、住友電＜5802＞、三井金属＜5706＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞などの銘柄が上昇。

一方、リクルートHD＜6098＞、ベイカレント＜6532＞、電通グループ＜4324＞、野村総合研究所＜4307＞、トレンドマイクロ＜4704＞、富士通<6702>、コナミG<9766>、バンナムHD<7832>、テルモ<4543>、オリンパス<7733>、富士フイルム<4901>、ホンダ<7267>、KDDI<9433>、アサヒ<2502>、ソニーグループ<6758>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、機械、ガラス・土石製品、電気機器、鉄鋼などが上昇率上位となった。半導体や電子部品関連への資金流入を背景に製造業セクターが全面高の展開となった一方、サービス業、陸運業、鉱業、海運業、情報・通信業は軟調に推移し、業種間で強弱が分かれた。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約656円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ファーストリテ＜9983＞、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞となり1銘柄で日経平均を約35円押し下げた。同2位はソニーG<6758>となり、テルモ<4543>、富士フイルム<4901>、ベイカレント＜6532＞、コナミG<9766>、ホンダ<7267>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 66442.95(+2225.68)

値上がり銘柄数 163(寄与度+2383.19)

値下がり銘柄数 62(寄与度-157.51)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 69930 6530 656.70

＜6857＞ アドバンテ 27335 2160 521.34

＜9983＞ ファーストリテ 80640 2160 173.78

＜285A＞ キオクシアHD 81630 6190 145.25

＜9984＞ ソフトバンクG 6503 129 103.78

＜4062＞ イビデン 19190 980 65.70

＜6146＞ ディスコ 79280 9250 62.02

＜6920＞ レーザーテック 43940 3740 50.15

＜6954＞ ファナック 7047 269 45.09

＜4063＞ 信越化 7120 262 43.91

＜6971＞ 京セラ 3706 110 29.50

＜7735＞ SCREEN 14085 1095 29.37

＜5802＞ 住友電気工業 11090 840 28.16

＜6976＞ 太陽誘電 17375 745 24.97

＜5706＞ 三井金属鉱業 43700 6370 21.35

<8015> 豊田通商 6181 212 21.32

<5803> フジクラ 4233 91 18.30

<6273> SMC 66230 4310 14.45

<6506> 安川電機 6401 385 12.91

<5713> 住友金属鉱山 8439 704 11.80



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 10805 -350 -35.20

<6758> ソニーG 3262 -107 -17.93

<4543> テルモ 2216.5 -47.5 -12.74

<4901> 富士フイルム 3398 -87 -8.75

＜6532＞ ベイカレント 5502 -256 -8.58

<9766> コナミG 19010 -225 -7.54

<7267> ホンダ 1404 -23.5 -4.73

<7733> オリンパス 1705.5 -35 -4.69

＜4704＞ トレンドマイクロ 5995 -140 -4.69

<2502> アサヒGHD 1506 -39 -3.92

<7832> バンナムHD 3627 -38 -3.82

＜4307＞ 野村総合研究所 4488 -112 -3.75

＜4324＞ 電通グループ 3064 -109 -3.65

<6702> 富士通 3262 -105 -3.52

<9433> KDDI 2750.5 -7 -2.82

<9735> セコム 6565 -39 -2.61

<6701> 日本電気 3888 -112 -1.88

<4661> オリエンタルランド 2250.5 -55 -1.84

<4452> 花王 6021 -49 -1.64

<9107> 川崎汽船 2621.5 -53.5 -1.61《CS》