*11:54JST ドリームインキュベータ---2026年3月期は前期比で大幅な増収増益、ビジネスプロデュース事業の育成・実装体制強化が奏功

ドリームインキュベータ＜4310＞は5月15日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比40.6%増の86.91億円、営業利益が同595.6%増の17.90億円、経常利益が同529.0%増の18.72億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同835.8%増の15.93億円となり、前期を大きく上回る好決算を達成した。

主力であるビジネスプロデュースセグメントは、売上高が前期比24.4%増の67.87億円、セグメント利益が同86.6%増の19.67億円となった。固定費率が高く損益分岐点を超えると利益が飛躍的に向上する収益構造も追い風となり、期初計画を大きく上回る好業績となった。過去3カ年で採用人数を2.8倍に急拡大させた後、当期は育成にもよりリソースをシフトし、OJTの充実や戦力化に注力したことが業容拡大を牽引した。新年度からは組織面でも執行役員が採用・評価・育成を一気通貫で管理する体制へ刷新し、ナレッジデータベースなどの社内インフラの整備を進める。さらに、幹部人材による集中トレーニングを導入するなど育成をより強化する。顧客ニーズの面では、AIの進化に伴う「構想段階」や「最後の実装」へとシフトする動きを捉え、立ち上げた専門部署が年間を通じて大型・長期プロジェクトを安定受注している。新規事業創造での高い実績が信頼を呼び、既存クライアントから既存事業のDXや生成AI導入といった包括支援を任されるケースも増加している。同社の存在意義の核である「産業プロデュース」領域でも、開示案件以外に多数のプロジェクトが進行しており、投資を絡めた独自の優位性の強化が進展している。足元の手応えは非常に良く、今回から開示された期初時点契約済み売上高も前年を上回る高水準を維持している。

ベンチャー投資セグメントは、売上高が19.04億円、セグメント利益が9.82億円となった。当期はトレードセール3件によるキャピタルゲインを実現した。投げ売りを避け、適切なタイミングでの収穫（売却）と減損を実行したことで、自己資本投資（プリンシパル）は2億円まで、ファンドへのLP出資分は20億円まで簿価をそれぞれ縮減し、将来の収益ボラティリティの抑制と減損リスクの低減に成功している。

2027年3月期通期の連結業績予想については、ベンチャー投資事業の予測が困難なため全体としては非開示としているが、ビジネスプロデュースセグメントでは売上高75億円以上、営業利益（セグメント利益から全社費用を調整して算出）5億円以上の計画を掲げている。新年度は人的資本への投資を強化するため一時的な減益を見込むものの、期末配当予想については前期と同額の1株当たり137円を維持し、株主還元の姿勢を強く示している。株価戦略としては、一過性のベンチャー投資に依存せず、ビジネスプロデュース事業の安定的な稼ぎを拡大させて収益性を高める方針である。今後もビジネスプロデュース事業の収益基盤の構築に注力しつつ、資本効率化に向け安定的かつ継続的な還元を実施していく考えだ。《KT》