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ポールHD 世界で10社目となるISTQB最高位「Global Partner」認定取得
記事提供元：フィスコ
*10:42JST ポールHD---世界で10社目となるISTQB最高位「Global Partner」認定取得
ポールトゥウィンホールディングス＜3657＞は11日、子会社のポールトゥウィンが国際的なソフトウェアテスト技術者資格認定機関であるISTQBのパートナープログラムにおいて、最高位ランク「Global Partner」に認定されたと発表した。
同認定の取得は2026年6月時点の公表情報に基づき世界で10社目となり、ソフトウェアテスト分野における専門人材育成や品質向上への取り組みが国際的に評価された。
ISTQBパートナープログラムは、認定資格保有者数や資格レベルに応じたポイント、組織体制、品質向上への取り組みなどを基準に企業・団体を認定する制度である。このうち「Global Partner」は、複数国の拠点で高位認定を取得するなど厳格な条件を満たした企業のみに付与される最高ランクとなる。
同社は日本で最高位の「Platinum Partner」認定を受けているほか、海外ゲームソリューションブランド「Side」のポルトガル拠点およびインド拠点が「Gold Partner」に認定されている。
グループは国内事業を担うポールトゥウィンと海外事業を担うSideを中心に、海外14カ国17拠点、約2,500名体制でサービスを展開している。
ゲームデバッグやローカライズ、音声収録、グラフィック制作、ゲーム開発支援、カスタマーサポートに加え、生成AIなど先端技術を活用したQAサービスも提供している。《NH》
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